地方 地方焦點

南市府跨局處動員馳援花蓮！　徐榛蔚臉書留言感謝黃偉哲

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台南市長黃偉哲第一時間指示市府跨局處投入支援，花蓮縣政府及縣長徐榛蔚也在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

台南援助行動於25日上午率先啟動，消防局特搜大隊出動17名專業人員、4艘船艇、1隻搜救犬及多項裝備，並有20名具急救及防災證照的消防替代役男隨隊，展開五天救援任務。

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

26日上午，工務局再度派遣26人團隊，搭配5輛山貓、3輛怪手等重機具趕赴花蓮，協助道路搶修與清理工作；社會局則調派行動沐浴車及數百箱民生物資，協助解決災民停水盥洗困境。

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

花蓮縣政府於黃偉哲臉書留言：「感謝黃偉哲市長與特搜大隊攜手花蓮，陪伴鄉親度過難關！」縣長徐榛蔚也親自留言「感謝黃偉哲市長與特搜大隊協助花蓮救災！」，表達對台南市的謝意。

▲花蓮縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲回應「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力」，展現溫暖互動。（圖／記者林東良翻攝）

黃偉哲表示，台南在0206地震與丹娜絲風災時曾獲各縣市伸援，如今本於人飢己飢、人溺己溺的精神，義不容辭提供協助，盼花蓮災區能早日重建復原。

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

