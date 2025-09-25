　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

▲國道3號新市路段上午驚傳廂型車火警，所幸車內2人及時脫困無傷。（記者林東良翻攝，下同）

▲國道3號新市路段上午驚傳廂型車火警，所幸車內2人及時脫困無傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與成功大學防災研究中心，25日在永康社教中心舉辦「台南市防災士協會授證暨交流大會」，逾百位設籍台南市的防災士熱情參與，會中由市長黃偉哲頒發首屆理事長證書給侯俊彥，並公開表揚37位績優防災士，展現出台南市推動防災士制度的積極成果。

黃偉哲表示，目前台南已有超過4000名受過專業訓練的防災士，協會成立具有重要意義，象徵市民自助、互助能量的凝聚，更是在面對複合型災害時的重要支柱。他感謝所有防災士的投入，並期許未來協會在理事長帶領下，持續推動防災教育、深化跨域合作，讓防災士成為守護城市安全的中堅力量。

▲國道3號新市路段上午驚傳廂型車火警，所幸車內2人及時脫困無傷。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，今年以來，從楠西地震、丹娜絲風災、大豪雨水災到颱風引發的複合型災情，都證明防災士在第一線積極投入災後清理與社區重建，扮演守護社區的關鍵角色。他並特別提到，台南特搜隊不僅取得消防署特種認證，今晨更已前往花蓮協助堰塞湖災情，展現跨縣市合作與專業韌性。

消防局表示，藉由此次交流大會，不僅提升社會大眾對防災士制度的理解，也促進更多市民加入防救災行列。未來市府將配閤中央政策擴大培訓計畫，涵蓋交通、教育、醫療、商場等多元場域，並強化回訓與進階急救訓練，落實「自助、互助、公助」的防災架構，全面提升城市韌性與應變能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

前進光復災區！花蓮慈院及時送藥　啟動3天全日駐診

國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

最高檢察署首度進軍國際書展　司法化身說故事的人

奇美醫療體系獲大成鋼捐助　攜手深耕台南共築健康守護網

颱風豪雨夜守護弱勢　台東警協助長者安置

在地企業支持體能設施　台東警戰力再提升

南投縣幼教降師生比至1:12　推課後延長服務一人成班

台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

小小消防員體驗趣！　台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

前進光復災區！花蓮慈院及時送藥　啟動3天全日駐診

國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

最高檢察署首度進軍國際書展　司法化身說故事的人

奇美醫療體系獲大成鋼捐助　攜手深耕台南共築健康守護網

颱風豪雨夜守護弱勢　台東警協助長者安置

在地企業支持體能設施　台東警戰力再提升

南投縣幼教降師生比至1:12　推課後延長服務一人成班

台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

小小消防員體驗趣！　台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

【驚喜變驚嚇】男手拿戒指浪漫求婚！女友竟被嚇飛XD

地方熱門新聞

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

光復鄉泥濘怎清？怪手輪班、國軍徒手挖

防水閘門補助砍半！災民控「空頭支票」陳怡珍轟市府不公

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

即／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

歷經88風災　屏東民間團隊9/27送物資到花蓮

港香蘭16項產品下架回收總經理致歉全面停工啟動GMP改善

王怡仁攜手三企業捐400萬救護車黃偉哲感謝：守護市民安全

連假出遊別踩雷台南321處民營停車場中33場每小時逾80元

馬太鞍溪橋沖毀　公路局曝替代道路方案

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

更多熱門

相關新聞

小小消防員體驗趣！台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

小小消防員體驗趣！台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

為增進地方交流，並讓孩子們更貼近消防員日常，台南下營小圓圓幼兒園25日由園長帶領近200位師生，前往台南市消防局第二大隊下營分隊參訪，孩子們一到場，立即受到副中隊長張明義與消防人員的熱情迎接，展開一場充滿笑聲與學習的「小小消防員」體驗之旅。

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

消防署訪視台南消防局肯定「韌性台灣」中程計畫成果

消防署訪視台南消防局肯定「韌性台灣」中程計畫成果

20年街邊湯姆熊大店換房東　傳產股東4億帶租約收

20年街邊湯姆熊大店換房東　傳產股東4億帶租約收

BMW男掛假牌違停這下慘了　最重判刑7年

BMW男掛假牌違停這下慘了　最重判刑7年

關鍵字：

台南防災士黃偉哲授證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面