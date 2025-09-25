台南防災士協會成立！　黃偉哲授證侯俊彥表揚37位績優防災士

▲國道3號新市路段上午驚傳廂型車火警，所幸車內2人及時脫困無傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與成功大學防災研究中心，25日在永康社教中心舉辦「台南市防災士協會授證暨交流大會」，逾百位設籍台南市的防災士熱情參與，會中由市長黃偉哲頒發首屆理事長證書給侯俊彥，並公開表揚37位績優防災士，展現出台南市推動防災士制度的積極成果。

黃偉哲表示，目前台南已有超過4000名受過專業訓練的防災士，協會成立具有重要意義，象徵市民自助、互助能量的凝聚，更是在面對複合型災害時的重要支柱。他感謝所有防災士的投入，並期許未來協會在理事長帶領下，持續推動防災教育、深化跨域合作，讓防災士成為守護城市安全的中堅力量。

黃偉哲市長指出，今年以來，從楠西地震、丹娜絲風災、大豪雨水災到颱風引發的複合型災情，都證明防災士在第一線積極投入災後清理與社區重建，扮演守護社區的關鍵角色。他並特別提到，台南特搜隊不僅取得消防署特種認證，今晨更已前往花蓮協助堰塞湖災情，展現跨縣市合作與專業韌性。

消防局表示，藉由此次交流大會，不僅提升社會大眾對防災士制度的理解，也促進更多市民加入防救災行列。未來市府將配閤中央政策擴大培訓計畫，涵蓋交通、教育、醫療、商場等多元場域，並強化回訓與進階急救訓練，落實「自助、互助、公助」的防災架構，全面提升城市韌性與應變能力。