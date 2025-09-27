　
生活

台北人花蓮當志工急買雨鞋　暖心運將秒塞500元贊助

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮光復鄉受到洪水重創，近日有不少熱心民眾自備鏟子等器具前往災區，協助當地居民整理家園。台北一名網友也打算去花蓮當志工，並趕在店家關門前搭乘計程車前往雨鞋店購買所需物品，沒想到運將得知他要去當志工，竟當場掏出500元贊助，讓他相當感動。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮光復鄉受到洪水重創，大水退去後，街道上仍有許多淤泥。（圖／記者李毓康攝）

原PO在Threads上發文表示，他打算前往花蓮幫助災民，26日晚間要去雨鞋店購買雨鞋，因為擔心店家打烊，便叫了計程車過去，運將詢問為什麼要買雨鞋，他回答要去花蓮幫忙，沒想到下車的時候，運將轉身就塞給他500元現金，表明要贊助他，並叮囑他注意安全，「我真的雞皮疙瘩掉滿地」。

文章公開之後，吸引超過13萬名網友按讚，大家紛紛留言表示，「計程車可能一天也沒開多少，還願意給500元，也太感人」、「第一次看到坐計程車是司機給錢」、「下次有搭到的話，幫你額外贊助500元給他，他值得」、「好感動，大家都盡自己所能幫助受災戶」。

還有一名網友留言分享，剛剛跑去採買5把鏟子、2把鋤頭，準備送到花蓮災區使用，結果公車司機一聽，也馬上掏出自己的零用錢贊助，「台灣人真的太可愛了」。

09/26

