生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外國人助救災滿身泥　中文回答「我住花蓮」感動9.8萬人

在 Threads 查看

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，救災工作仍在持續進行中，還有不少熱心民眾帶著鏟子、物資前往當地，幫忙居民重建家園。一名女網友自行前往花蓮光復鄉當志工，途中遇到一名外國人也來幫忙，讓她相當感動。

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

▲光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

馬太鞍溪堰塞湖23日下午2點50分發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重災情，導致14人死亡、多人受傷失聯。不少熱心民眾自備物資前往災區，協助當地居民清理淤泥，希望能讓他們的生活早日恢復正常。

一名女網友日前也自行前往災區當志工，26日晚間她在Threads上發文表示，遇到一名外國人也來幫忙，對方身上的衣服沾滿泥巴，機車踏板上放著一把鏟子，兩人還穿著同款防水靴，她用英文詢問外國人從哪裡來的，對方則用中文回答「我住花蓮」，讓她感動比讚。

▲來自台灣各地的志工前往災區，協助災民重建家園。（圖／花蓮縣府提供）

▼▲熱心民眾帶著鏟子前往災區，協助災民重建家園。（圖／花蓮縣府提供）

▲來自台灣各地的志工前往災區，協助災民重建家園。（圖／花蓮縣府提供）

該篇文章在9小時內獲得9.8萬人按讚，還有不少網友表示，確實有在光復鄉現場看到那名外國人幫忙的身影，「剛剛要北上上火車有看到他，我跟他握手，他說他手很髒，我說不會這是勇敢救災的手，就跟他握手說聲辛苦就散了」。

網友們也紛紛留言感謝所有自發前往災區幫忙的志工，「謝謝鏟子超人」、「感謝您，熱愛這個國家，熱愛台灣最美的花蓮」、「你們辛苦了，恢復是一段漫長的時間」、「愛沒有國界，行動最真誠」、「雖然我不認識你，但我由衷從心底感謝你以及那些無名的英雄們」。

更多新聞
獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光
快訊／連假首日！部分國道一早就塞　9處地雷段曝光
殺傷力出現了？史書華被抓包造謠「縣府害軍卡被沖走
川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭
光復「浴室超人」是女星！　豪邁匯錢秒行動：一起挺過
花蓮光復「內陸海嘯」毀村！特搜英雄一張照曝讓人好心疼
到花蓮救災「就是這麼簡單」　熱血網紅父子被讚爆
全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮救災颱風淹水光復鄉

