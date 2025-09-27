直言堰塞湖就是潰壩　地質教授：若連帶土石沖刷恐更嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件重創光復鄉，不過，這究竟是溢流還是潰壩，各界說法不一。前內政部長李鴻源直言，堰塞湖下切80米就叫「潰壩」；中央大學應用地質研究所教授李錫堤也表示，那麼大的洪水波就是潰壩，不幸中的大幸是，這次只有泥水，沒有連帶土石沖刷，加上有提前撤村，否則災情一定會更嚴重。

▲馬太鞍溪堰塞湖低空拍攝畫面。（圖／丁湘泉提供）

關於馬太鞍溪堰塞湖究竟是溢流還是潰壩，民進黨立委蔡易餘日前在黨團群組中表示，花蓮堰塞湖是「溢流」，不是「潰堤」，農業部當時還通令媒體，文字上要使用溢流。但前內政部長李鴻源26日受訪時直言，堰塞湖下切80米就叫潰壩，況且現在並非爭論用詞的時候，最重要的是趕快協助災民解決問題。

根據《中時新聞網》報導，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，那麼大的洪水波就是潰壩，潰堤跟潰壩是同一個意思，不幸中的大幸是，這次只有泥水，沒有連帶土石沖刷，加上有陸續提前撤村，否則災情一定會更嚴重。

由於目前堰塞湖還有1000多萬噸的水，李鴻源提醒，壩體可能因為「管湧現象」出現滲漏，若壩體失守，預估洪峰僅需40分鐘便能抵達市區，疏散時間非常有限，呼籲中央、地方政府以及災民密切合作，搶在危機爆發前做好準備。