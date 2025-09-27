堰塞湖奪命有前例！　草嶺曾「5度形成決堤」奪74條英靈

▲草嶺潭。（圖／翻攝維基百科／由鄧豐洲的作品）

記者葉國吏／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成17人喪生，目前仍在救援當中。此次堰塞湖潰壩，讓人想起過去草嶺堰塞湖事件，當時曾經奪走74名國軍性命。

根據維基百科記載，草嶺堰塞湖的存在與地層不穩息息相關，屢因地震或豪雨形成湖泊。最早記錄可追溯至1862年台南地震，規模約6.6，攔截濁水溪上游形成堰塞湖，1898年決堤。1941年因中埔地震再度出現，湖水容積達1.2億噸，隔年溢流。草嶺的地質特性宛如定時炸彈，隨時可能引發災難。

▲草嶺兵工殉難紀念碑。（圖／文化部國家文化記憶庫）

另外根據國家文化記憶庫記載，1941年堰塞湖的潰壩悲劇在1951年重演。當年國軍第十六師工兵營奉命修築草嶺至太平公路，官兵留守協助修繕坍塌處，不料連日豪雨引發湖水潰決，洪水直撲工兵營，造成74名官兵罹難。下士張冬夢雖成功脫險，卻為救同袍折返營地，最終不幸遇難，其英勇事蹟至今令人動容。

草嶺的堰塞湖歷史至921大地震再度延續，形成新草嶺潭，容積一度達2億噸，成為台灣最大湖泊。但桃芝與納莉颱風的侵襲，以及72水災的土石流，最終將湖泊徹底填平。最新一次事件發生於丹娜絲颱風暴雨，湖水量達2245萬噸，險些釀災。堰塞湖的威脅，從草嶺到馬太鞍，至今仍是台灣自然環境的重要挑戰。