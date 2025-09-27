　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合庫講堂邁入第六年　打造全民樂活安養藍圖

▲▼ 合作金庫長期關注國內高齡化社會議題 。（圖／合作金庫）

▲2025合庫講堂-樂活安養 幸福特訓班」民眾參與踴躍，右起財經專家李其展、劉怡里營養師、合庫銀行財管部陳怡青協理及知名主播劉祝華。（圖／合庫銀行提供）

財經中心／綜合報導

合作金庫長期關注國內高齡化社會議題，並積極落實永續經營，為利害關係人創造永續價值，今年已經是第六年舉辦推廣退休理財知識的合庫講堂。「2025合庫講堂-樂活安養 幸福特訓班」致力打造全民樂活安養藍圖，近日於北、中、南一連舉辦三場，於9月26日台北場畫下圓滿句點，合計吸引近千名民眾參與。

合作金庫為協助國人樂活安養，持續關注國人長壽生活所需，秉持靈活創新業務精神，不僅領先同業推出以房養老、安養信託等服務，更有專為樂齡族設計的信用卡「合庫樂活卡」及針對喜愛出國旅遊民眾設計的「利High卡」；同時合庫人壽慶祝今年15周年，推出保戶「安心守護計畫」，提供每張保單15小時居家照顧服務，以實際行動回應高齡社會照護需求。

2025合庫講堂將著重在協助銀髮族重新檢視退休生活的潛在風險危機，提出安心財富、健康守護兩大課題。本次合庫講堂邀請兩位外部達人，包括財經專家「大佛」李其展，以安心財富角度，解析全球經濟脈動與匯率走勢，建議投資人應與理財專員、壽險顧問討論，量身打造適合自己的資產配置；有「王牌營養師」之稱的劉怡里，就健康守護角度，結合最新醫學研究，提醒民眾最容易忽略的健康警訊，再加上合庫專家群的退休理財建議，讓參加合庫講堂的聽眾度過高知識含量又歡樂的學習時光。

合庫金控旗下有銀行、人壽、證券、投信等子公司，可提供民眾退休理財、保障等多元商品，建立跨世代財務防護網。在理財方面，合庫銀行提供境外債券、債券型基金，各有其優點，也再次強調風險分散的重要性，應善加利用基金定期定額持續扣款，能為自己帶來穩健的收益；在個人照護方面，合庫銀行推出安養信託，民眾可將金錢、股票、保險金等納入信託規劃，同時還有財富傳承信託、遺囑信託等服務。另一方面，合庫人壽也與合庫銀行合作推出一款兼顧退休規劃、保障傳承的「美好安心養老保險」及提供長照服務的「安心守護計畫」，合庫證券則提供定期定額存股、股票出借服務，並可搭配「合庫金證點APP」隨時掌握投資狀況。

「合庫講堂」六年來累計吸引近萬人次參與，合作金庫希望透過合庫講堂，提供參與學習規劃及認識多元金融商品配置的場域，陪伴客戶一起成長，一起變老，打造「安全的退休生活」，未來將持續整合集團資源，深化退休金融商品布局，真正落實「樂活安養、幸福相伴」的理念，善盡金融機構的企業社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光
快訊／連假首日！部分國道一早就塞　9處地雷段曝光
殺傷力出現了？史書華被抓包造謠「縣府害軍卡被沖走
川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭
光復「浴室超人」是女星！　豪邁匯錢秒行動：一起挺過
花蓮光復「內陸海嘯」毀村！特搜英雄一張照曝讓人好心疼
到花蓮救災「就是這麼簡單」　熱血網紅父子被讚爆
全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

合庫講堂邁入第六年　打造全民樂活安養藍圖

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

直言堰塞湖就是潰壩　地質教授：若連帶土石沖刷恐更嚴重

花蓮6歲女童「困密閉泥流」一天一夜　老鼠相伴奇蹟獲救

陽明交大退休教授遭洪水沖走　失聯4天親屬急協尋

熱到中秋！　太平洋高壓延伸溫飆37℃

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

合庫講堂邁入第六年　打造全民樂活安養藍圖

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

直言堰塞湖就是潰壩　地質教授：若連帶土石沖刷恐更嚴重

花蓮6歲女童「困密閉泥流」一天一夜　老鼠相伴奇蹟獲救

陽明交大退休教授遭洪水沖走　失聯4天親屬急協尋

熱到中秋！　太平洋高壓延伸溫飆37℃

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

台南市啟動碳普查！　10500家製造業納入調查建立減碳數據庫

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

夫外遇黑絲女同事喊「寶劍未出鞘」　妻見火辣對話氣炸

聯大第4日友邦再發聲！　聖文森總理：長期排拒台灣不合理

【心急如焚QQ】花蓮男急尋失聯親人險遭沖走！　試圖肉身渡河變「泥人」

生活熱門新聞

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

李多慧買車50萬要考慮　捐台灣30萬卻超乾脆

外國人助救災　一句話感動9.8萬人

李鴻源憂「管湧現象」堰塞湖潰壩：垂直避難最實際

救災現場「不收水」！反指定太陽餅

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

台版地中海飲食一樣健康！醫師曝每日菜單

更多熱門

相關新聞

高齡社會挑戰！公益課助長輩顧健康學理財

高齡社會挑戰！公益課助長輩顧健康學理財

隨著台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上長輩已超過450萬人，退休後如何兼顧健康與財務安全，成為許多人焦慮的課題。為了協助長者延緩老化、避免陷入詐騙陷阱，公益團體與壽險業者攜手舉辦「樂齡金安心　財富健康我都要」活動，今年巡迴台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄六縣市，吸引許多長輩參與。

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

富邦攜五大子公司打造一站式樂齡金融服務

富邦攜五大子公司打造一站式樂齡金融服務

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

關鍵字：

合庫講堂樂活安養高齡社會退休理財金融商品

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面