92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億　孫子嚇喊：比繼承時更多

▲日本一名92歲嬤過世遺產竟高達3.8億，讓家人見到存摺大為震驚。（示意圖／免費圖庫Pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京一名92歲婦人藤田光子（化名）近日過世，家人在整理遺物時驚訝發現，她名下的存摺和投資資產竟累積至3.8億日圓（約新台幣7,794萬元），比20年前繼承丈夫遺產時還要多。35歲的孫子藤田健吾（化名）看到存摺時直呼，「這真的是奶奶的存摺嗎？存款竟比當年還多！」

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，光子的丈夫經營房地產公司，辭世後她繼承約3億日圓（約新台幣6,300萬元）遺產，包含東京土地、股票與不動產投資信託。家人原以為她會安穩度過晚年，隨著醫療與照護支出增加，資產應會逐年減少，沒想到反而在她過世後，發現金額不減反增。

健吾透露，祖母晚年身體健康，思路清晰，每月固定與證券公司專員聯繫，積極調整投資組合，將不動產出售後轉換成現金、股票投資信託與外幣保單，理財手腕完全不輸專業投資人。不過光子在理財上相當低調，從不與子女討論，更拒絕生前贈與，總是淡淡回應，「等我過世後你們自然會知道。」直到遺囑公開，繼承人才驚覺她留下的龐大遺產。

專家分析，高齡者願意持續投資，與日本金融環境變化密切相關。金融廳近年加強監管、推動「長期、分散、定期投資」觀念，減少不當推銷，讓銀髮族能在理解風險的前提下參與市場。光子的例子凸顯「活到老、投資到老」的新趨勢，高齡者不僅守住資產，還能創造成長。

隨著日本高齡化社會加速，「遺產繼承」與「老後資金」成為焦點。理財專家提醒，光子的故事顯示學習理財與妥善配置資產的重要性，無論年齡多大，若能及早規劃資產並做好傳承安排，不僅能守護財富，也能減少家族紛爭。