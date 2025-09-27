　
國際

祕魯神廟旁挖出2300年古墓！　12死者臉朝下、綁手碎頭疑遭獻祭

遺骸部分呈臉朝下埋葬，並無陪葬品。（翻攝自祕魯國立聖馬科斯大學）

▲遺骸部分呈臉朝下埋葬，並無陪葬品。（翻攝自祕魯國立聖馬科斯大學）

圖文／鏡週刊

顱骨碎裂、雙手反綁，祕魯考古隊發現古老「活人獻祭」證據！祕魯考古團隊在西北部海岸挖掘時，意外發現一座擁有2,300年歷史的墓穴。裡頭埋藏超過12具人類遺骸，不僅顱骨碎裂、雙手反綁，甚至有人頸部纏繩，種種跡象讓專家懷疑，這些人極可能是古代一場罕見活人獻祭的犧牲者。

這批墓穴由祕魯國立聖馬科斯大學教授亨利·坦塔萊昂（Henry Tantaleán）帶領團隊挖掘。他指出，死者被埋入土中的姿勢極不尋常：「他們的臉全部朝下，這在安地斯文明中非常罕見。」

更特別的是，墓穴裡沒有任何祭品或陪葬品，與當地常見的葬俗大相逕庭，顯示這並非一般葬禮。

除了埋葬方式詭異，遺骸本身更留下暴力痕跡。部分骸骨顱骨破裂，顯示曾遭重擊；有些則雙手反綁，頸部纏有繩索。專家認為，這些人可能在被獻祭後才被集體埋葬，與古代獻祭儀式的傳說相符。

骸骨顯示顱骨碎裂、手腳被束縛的痕跡，疑與獻祭有關。（翻攝自祕魯國立聖馬科斯大學）

▲骸骨顯示顱骨碎裂、手腳被束縛的痕跡，疑與獻祭有關。（翻攝自祕魯國立聖馬科斯大學）

這處墓穴位置，距離擁有3,000年歷史的普埃馬佩（Puemape）神廟建築群僅咫尺之遙。但考古學家研判，墓穴年代較晚（西元前400至200年間），可能在神廟已被廢棄後，仍被當地人視為聖地，用來進行儀式性獻祭。

目前這些死者的身分仍是謎。坦塔萊昂推測，他們可能來自當地，也可能是鄰近山谷的外來者。團隊正準備進行DNA與同位素檢測，以釐清其出身背景，揭開這起古老獻祭的真相。


更多鏡週刊報導
誤入蜿蜒「蛇洞」潛水客、教練溺斃沖繩　專家揭危險真相：恐找不到出口
黑男妻Lucy突尿出大量血！半夜自己掛急診　曝確診「急性膀胱炎」喊：記取教訓了
AI淪為殺人幫凶？他與ChatGPT聊天後竟「弒母再自盡」　對話曝光

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

