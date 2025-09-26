雙刀家暴男挾持女友！警開2槍擊斃　檢調認「正當防衛」不起訴

▲苗栗吳姓警員開槍打死蔡姓家暴男案，檢方當晚依過失致死罪嫌裁定吳以3萬元交保。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導

苗栗縣頭份市今年4月18日發生一起家暴事件，49歲蔡姓男子酒後懷疑同居女友劈腿，手持雙刀毆打陳姓女友並挾持到1樓，面對警方勸阻不聽，持刀逼近並攻擊女友，警方情況急迫下開2槍制止，導致蔡男中彈身亡。蔡男家屬事後以「過失致死」提告，苗栗地檢署歷經多月偵查後，今（26）日認定員警行為屬正當防衛及依法令之行為，予以不起訴處分。

苗栗地檢署指出，承辦檢察官調閱監視器影像、勘驗現場、解剖遺體、彈道比對及訊問在場人員，並於深夜相同時點重返現場模擬案發過程。調查認為，當時蔡男持刀持續攻擊家暴被害人，員警依《警械使用條例》第4條第4項第1款規定開槍制止。

檢方表示，吳姓員警第1槍擊中蔡男左手掌後，蔡男仍持刀進逼，員警再開第2槍擊中左胸。由於情況急迫，難以即時辨認刀械是否已掉落，且依彈道模擬結果，無法排除第2槍為朝腿部射擊，整體行為屬正當防衛及依法令之舉，罪嫌不足，因此依《刑事訴訟法》第252條第10款為不起訴處分。

頭份警分局表示，案發後涉案員警情緒一度低落，長期背負壓力。得知不起訴消息後，員警感謝檢方秉公偵辦，還他清白，並感謝長官、同仁及親友一路支持與陪伴，終於能放下心中重擔。

分局長郭譯隆到任後，特別邀請屏東書法家陳明煌老師題贈「勇者無懼」墨寶，鼓勵同仁勇於執法、不畏艱難，並期勉警方持續守護治安、提供鄉親更優質的警政服務。

▼屏東名書法家陳明煌老師賜「勇者無懼」墨寶。（圖／記者楊永盛翻攝）