台版「安娜騙局」！車商離職女業務詐千萬　豪宅名車假象騙12人

▲局長甘炎民說明案情。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙手法層出不窮，稍有不慎就可能墜入陷阱。屏東即爆發一起宛如Netflix熱門影集《創造安娜》的真實案件；1名40多歲離職車商陳姓女業務，憑藉多年累積的客戶信任，打造豪宅、豪車的假象，精心編織「台版安娜騙局」。受害者在毫無警覺下簽下多筆貸款與支付頭款，最終多達12人受害，損失金額超過千萬元。

▲屏東縣警方拘提陳姓女子到案。

屏東打詐隊今年1-8月受理詐騙案件3361件，財損金額13億4400萬餘元，較去年同期4028件、財損金額14億8900萬餘元，均呈現下降趨勢(案件下降17%、財損下降10%)，在查緝成效上114年迄今詐欺集團破獲62件475人，查扣不法所得6,649萬餘元，與去年同期36件254人，查扣不法所得1,311萬餘元比較，增加26件221人5,338萬餘元(查緝提升88%、查扣提升4倍)，顯示在各項防制與查緝面均有成效。

但當前詐騙手法不斷轉化，百工百業都有可能出現破口為詐欺集團利用，亟需大家齊心合作，跨域防詐，處處留意小心查證，可善用警政署165打詐儀錶，隨時接受最新詐騙手法，提升防詐免疫力。

在詐騙手法不斷轉換之際，屏東即有一名車商離職業務爆出驚人詐騙案，手法宛如Netflix熱門影集《創造安娜》翻版；屏東警方調查指出，該業務雖已離職，但長期深耕客戶關係，宛如影集主角安娜般，利用話術與制度漏洞，將信任化作斂財工具。他在客戶購車過程中偽造合約，並夾帶多份銀行貸款文件，讓客戶誤簽多筆貸款，再以「協助處理車款」為由，收走存摺與提款卡，迅速提領貸款金額。

更離譜的是，他還利用汽車公司APP的刷卡贈點活動，誘騙客戶交出信用卡，卻將卡片用於替他人繳交車款，點數雖順利入帳，實際卡費卻成了受害者沉重債務。甚至有客戶支付頭期款訂車，卻遲遲等不到新車，最後才發現款項早被挪用，公司根本沒有接獲訂單。

這場「台版安娜騙局」直到受害人陸續接獲銀行催繳通知，或追問交車進度卻無果，才終於東窗事發。屏東警方獲報後迅速展開追查，日前已將該業務及相關嫌疑人緝捕到案，目前已知至少12件受害案件，金額高達1000多萬元，仍持續擴大偵辦中。