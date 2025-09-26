　
社會 社會焦點 保障人權

屏東交違檢舉量創新高！ 1至8月逾6萬件　「這2種」達人最愛

▲屏東縣違規檢舉案件增加1成2。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣違規檢舉案件增加1成2。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計今年1至8月共受理民眾檢舉交通違規案件達61,694件，較去年同期增加6,599件，增幅達12%。數據顯示民眾參與交通監督的意識逐年提升，反映出對安全環境的高度關注。經審核舉發屬實案件共31,528件，占整體的51%，其中以「未依規定使用方向燈」與「不依規定使用燈光」最為常見，凸顯駕駛人基本觀念仍需加強。

▲屏東縣違規檢舉案件增加1成2。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局交通隊分析，常見違規除方向燈與燈光使用外，還包括闖紅燈、不遵守標線、不當轉彎及紅燈右轉等。違規檢舉熱點主要集中在屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉與恆春鎮等人口密集區域；前10大違規路段則涵蓋屏東市廣東路、建國路、和生路、中正路、民生路、復興路，以及台1線與萬丹路等交通要道。

警方特別提醒，駕駛人行車轉彎或變換車道時，務必正確使用方向燈；夜間行駛須開啟頭燈而非僅亮晝行燈，霧燈則應依天候狀況適度使用。這些看似細微的動作，其實是守護自己與他人安全的基本責任。至於違規停車，113年起法規已明確限縮檢舉範圍，民眾若遇違停應直接撥打110，由警方即時處理。

局長甘炎民強調，「溫度執法」並非為了多開罰單，而是藉由違規熱點分析，滾動檢討勤務規劃，提升巡邏密度與執法精準度，營造安全道路環境。他表示：「每一張檢舉背後，都是對安全的提醒。交通安全不只是警方的責任，更需要全民共守，唯有互相禮讓與尊重路權，才能實現『遵守路權、你我安全』的願景。」

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

