兒KTV外看了一眼被槍殺！母淚嘆招魂「擲無筊」：我們怎麼辦…

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市梧棲區25日發生殺人案件！23歲吳姓男子與41歲曾姓男子在KTV外因互看不順眼，吳男竟掏槍瞄準曾男心臟開槍，送醫搶救後仍不治，目前吳男依殺人罪移送台中地檢署，並收押禁見。而曾男母親與妻子重回事發地招魂時，怎麼擲筊都沒有，讓家屬相當心痛。

▲兒子突然莫名被人槍殺，母親淚嘆「我們怎麼辦」。（圖／民眾提供，下同）



本案發生在25日凌晨4時許，吳男跟曾男互不認識，酒後在KTV外因互看不順眼發生口角拉扯，吳男竟掏槍對準對方的心臟開槍，曾男當場倒地不起，送醫救治後仍宣告不治。

事發突然，曾男的家屬們都十分不能理解嫌犯為何會這樣做，也沒有什麼深仇大恨，只是看了一眼，就被當場對著心臟開了一槍，眾人都無法接受。

▲吳男因對方看了一眼，竟掏槍殺人。



曾母心痛說道，兒子又乖又孝順，而且前一天本來還在跟他聊天，都還好好的，怎料早上人突然就不見了，留下媳婦跟就讀國小的女兒，「我媳婦一直說怎麼辦怎麼辦，我也不知道怎麼辦...」說到這裡，曾母情緒激動落淚，她提到去招魂時一直擲筊都沒有筊，兒子肯定很不甘願，放不下自己的工作還有妻女，「把我們一個家庭全部毀了，我們不知道怎麼辦...」

家屬們也強調「一命還一命，殺人償命」，希望吳男一定要重判，必須讓他付出應有的代價。