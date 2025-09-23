　
大陸 大陸焦點 特派現場

感謝支持在這裡大鬧天宮！　蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

▲蔡國強煙火秀感言再度引起爭議。（圖／翻攝極目新聞）

▲蔡國強煙火秀感言再度引起爭議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

知名藝術家蔡國強和加拿大戶外運動品牌始祖鳥日前在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉「查瓊嘎日」山的山腳下舉辦大型煙花（煙火，下同）藝術秀，不料，卻演變成生態和環保的商譽危機。事件發生後，從民間輿論到官方媒體，對主辦方嚴詞批評，甚至有民眾挖出蔡國強在活動的致詞感言，再次引爆輿論批評浪潮。

▲蔡國強煙火秀感言再度引起爭議。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，蔡國強說，「感謝牧民配合，也感謝聰明的動物們幫助，讓我的點火線路暢通無阻。很感恩在場的大家和我一起實現我年輕時的夢想，全力支持我們在這大鬧天宮，或者我們一起大鬧天宮。最後要感謝這片土地，這裡的人民和永恆的大自然，期待未來有機會和大家再次相聚世界屋脊。」

▲▼彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查。（圖／翻攝微博）

對此，中國小動物保護協會發文稱，別讓藝術驚擾生靈，這份熱鬧請適可而止，「中國小動物保護協會高度重視蔡國強與始祖鳥聯合舉辦的煙花活動，協會對此次事件可能給當地動物帶來的影響深感憂慮。」

根據調查顯示，這場活動煙火燃放時間總長為52秒，共燃放1050盆，採取鋼筋扦插固定方式懸掛和煙花箱方式燃放，地點所在地的山體海拔4500公尺，植被以高山草甸為主，雖不涉及自然保護區、風景名勝區等自然保護地和生態保護紅線，也不涉及林業，但距離最近水體約30公尺，距離最近的冰川約6公里。

