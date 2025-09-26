快訊／虎媽拘禁21歲女兒致死！父涉嫌重大　證人變被告10萬交保

▲台中拘禁女兒案，媽媽詹女遭收押，爸爸陳男（深藍衣者）今日改被告，檢方諭知10萬交保。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲陳女疑似遭媽媽詹女拘禁在家中，檢警認定詹女涉嫌重大昨晚依照拘禁致死罪嫌聲押禁見獲准。檢警今日上午解剖陳女遺體，陳父跟陳姊都到場，同時就地訊問陳父、陳姊，訊後認定陳父涉嫌重大，當場由證人改為被告，以妨害自由罪10萬元交保候傳，限制出境出海。

台中市大甲區21歲陳姓女子25日被爸媽發現陳屍家中，夫妻倆說詞反覆，警方起疑深入追查，發現媽媽詹女涉有重嫌。初步了解，陳女21日開始就被媽媽鎖在房內，且媽媽敲門要陳女吃喝，發現陳女沒反應，媽媽竟也就不管，直到爸爸25日聞到異味，夫妻倆破門才發現噩耗。

據悉，陳女今年21歲，身形本來就比較瘦小，曾經就讀到高二就休學，沒有選擇繼續讀書，反而待在家，也未外出工作。陳家爸爸平時做工擔任師傅維持生計，陳母詹女則是家管，大女兒還在讀書，二女兒（死者）也就跟著媽媽在家。

附近民眾透露，詹女控制欲較強，像是人稱的「虎媽」，對陳女管教甚嚴，才會不讓陳女外出，陳父則不太管事。平常確實也比較少看到陳女進出，一家人常常從社區後門返回家中，加上陳父常工作到很晚，等於鮮少看到陳家人。

陳父25日上午聞到女兒房間飄出異常味道，夫妻倆嚇得趕緊破門，才發現女兒已經明顯死亡，趕緊衝到派出所報案，陳父支支吾吾交代不了事發經過，警方到場發現案情疑點多，進一步追查，發現陳母涉及刑案。

陳女身形瘦小，加上已經多日沒有進食，遺體被發現時已經發黑、脫皮，但身上並沒有外傷，檢警25日下午會同法醫相驗後，無法確定死因，26日上午解剖陳女遺體。