獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

記者游瓊華／台中報導

昔日全台百貨店王台中新光三越歷經氣爆後停業超過200天，預就要強勢回歸，台中市政府稍早宣布，今天開始准許新光三越核准恢復使用，館方也要求館內3500名櫃哥、櫃姐以及各家廠商備戰。另根據《ETtoday東森新媒體》獨家取得內部DM資訊，台中新光三越重新開幕首日就祭出消費滿額50萬元就送iPad air 11等，以往周慶才能看到的活動，就是為了先搶高客單、大補血。

台中新光三越明天就要開門營業，各品牌廣告、文宣早已在網路廣為流傳，且各家櫃哥、櫃姐以及廠商都館方接到通知，明天早上8點30就要到百貨報到準備。許多「新光粉」也在等明天能上百貨逛街，一解相思之愁！

台中市政府表示，查新光三越百貨(中港店)完成室內裝修、變更使用及整建修復經各專業技師簽證、第三方公正單位認證及都發局委託的第四方專業機構分層勘驗完成，前依規於9月18日備齊文件向都發局提送恢復使用申請，經台中市政府各機關(都發局、消防局、經發局等)進行審查後，確認符合各權責法令規定及程序，於9月26日准予恢復使用。

依照《ETtoday東森新媒體》獨家取得內部DM資訊，台中新光三越在9月27日就祭出Skm Pay累計50萬，就贈iPad air 11一台，限量10台；28日累計30萬就贈Dyson吹風機、29日贈Apple Watch Series 11等在周慶才會出現的滿額贈活動，就是要先搶攻高客單族群，好一補過往沒營業的損失。