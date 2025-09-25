快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成當地嚴重災情。對此，台北市長蔣萬安25日表示，台北市民若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。

台北市長蔣萬安25日分享，北市搜救隊上午返程途中，遇到一名母親焦急攔車求助，原來家中木門因淤泥卡住，她的女兒和年幼孫女受困屋內。搜救隊員即刻使用專業工具協助，順利將母女救出，當小孩走出家門時，阿嬤緊緊擁抱孫女，感動了現場所有人。

蔣萬安表示，花蓮災區救援已進入第3天，感謝每位在前線奮力救災的工作人員，讓社會在困境中感受到希望。他也提到，台北市原住民族事務委員會已啟動急難救助措施，凡設籍台北市者，若本人、配偶或三親等親屬實際居住在花蓮光復鄉或屬受災戶，可申請最高1萬5千元急難救助金。

此外，蔣萬安已指示市府人事處通知各單位，針對需要返鄉救災的員工，將從寬核准停班登記。他同時呼籲台北各事業單位與雇主，應體諒員工返鄉救災的需求，給予必要協助，並避免影響薪資及獎金，讓受災家庭能安心重建，員工也能全力陪伴家人。