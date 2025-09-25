堰塞湖重創光復鄉　鹿港鎮長發起物資捐贈馳援花蓮

▲▼鹿港鎮長許志宏發起「鹿港有愛．花蓮無礙」愛心物資啟航活動，號召各界善心人士捐款，募集民生物資運送至災區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳世龍／彰化報導

強颱「樺加沙」重創花蓮，馬太安溪堰塞湖溢流更讓光復鄉滿目瘡痍，彰化縣鹿港鎮長許志宏今日（25日）發起「鹿港有愛．花蓮無礙」愛心物資啟航活動，號召各界善心人士捐款，募集民生物資運送至災區，希望能為花蓮災民提供實質幫助。

鹿港鎮長許志宏表示，由於過去鹿港也曾受水災所苦，深知災害帶來的痛苦與不便，強颱「樺加沙」造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，讓花蓮縣光復鄉飽受水災之苦，許多鄉親流離失所，亟需外界援助重建家園。秉持著人道關懷的精神，許志宏第一時間發起募款，共籌得59萬元善款，購買民生物資。

此次愛心行動集結了多家企業與慈善團體的善心，包括十方功德行善團、黑手牌聰哥團長蛋黃酥、林維之友會、喜美超市、彰化縣玄武慈善會、大鹿港志友會、存德慈善會等。除了善款外，群竣實業也捐贈了2000雙襪子，公所也提供60箱米粉。

所有物資將透過大慶通運股份有限公司及翔鑫交通有限公司的專車，直接運送至花蓮災區。許志宏也強調，希望這份心意能拋磚引玉，呼籲更多人加入援助行列，有錢出錢、有力出力，共同為花蓮的災後重建盡一份心力。