家鄉變色！太巴塱女兒化身護理天使前進災區：這是天職

▲門諾醫療團隊進駐馬太鞍教會提供災民醫療照護，畫面中為護理師陳雅惠 。（圖／門諾醫院提供）

記者潘鳳威／花蓮報導

颱風「樺加沙」挾帶的強風豪雨重創花蓮光復鄉，山區堰塞湖溢流，洪水與土石瞬間沖入部落，已造成至少14人罹難、數十人失聯。災區滿目瘡痍，門諾醫院立即在馬太鞍教會設立臨時醫療站。其中最令人動容的是專科護理師陳雅惠，作為太巴塱部落的族人，她得知家鄉受災後，義無反顧趕回駐點，用專業守護族人。

門諾醫院由總執行長張文信親率醫療團隊進駐，提供大量醫療與物資，不僅協調救援，更與災民、教會信眾一同祈禱，盼望天災早日止息。而在醫療站裡，護理師陳雅惠格外引人注目。她從小在光復太巴塱部落長大，家鄉遭逢巨變，她換上白袍，投入臨時醫療站守護族人。

陳雅惠眼中帶著堅毅說「我是護理師，也是部落的女兒」，她坦言，當下沒有猶豫，「既然我有能力、有專業，就應該站出來，這是天職，也是對族人的承諾」。

她在為長輩換藥、包紮時，不只治療傷口，更傾聽心聲。許多長者談起洪水來襲的驚恐，仍心有餘悸。「有些老人邊回憶邊掉淚，他們需要的不只是藥，更是陪伴與傾聽」。陳雅惠表示，看到熟悉的臉龐受難，心裡的痛楚難以言喻，「那就是自己的父母、叔伯。」她也感謝家人暫時平安，「所以更要把心力放在族人身上」。

總執行長張文信表示，目前臨時醫療站有一位醫師、四位護理師、一位藥師及兩位行政同仁投入，每日自上午10點半至下午4點駐點服務，預計持續一週，以確保災區居民醫療不中斷，協助藥物補給與就診需求，讓鄉親在困境中獲得即時救助。

對光復鄉居民而言，災難仍未結束，尋找失聯親人的腳步未停，重建之路漫長。但在滿目創痕的大地上，仍有一群人以專業與愛心守候。門諾醫院醫療團隊的守護與禱告，如雨後透出的微光，提醒我們：洪水帶走了很多，但彼此伸出的手，才是讓人重新站起來的力量。