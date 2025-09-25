　
社會 社會焦點 保障人權

家鄉變色！太巴塱女兒化身護理天使前進災區：這是天職

▲▼門諾醫療團隊進駐馬太鞍教會提供災民醫療照護 。（圖／門諾醫院提供）

▲門諾醫療團隊進駐馬太鞍教會提供災民醫療照護，畫面中為護理師陳雅惠 。（圖／門諾醫院提供）

記者潘鳳威／花蓮報導

颱風「樺加沙」挾帶的強風豪雨重創花蓮光復鄉，山區堰塞湖溢流，洪水與土石瞬間沖入部落，已造成至少14人罹難、數十人失聯。災區滿目瘡痍，門諾醫院立即在馬太鞍教會設立臨時醫療站。其中最令人動容的是專科護理師陳雅惠，作為太巴塱部落的族人，她得知家鄉受災後，義無反顧趕回駐點，用專業守護族人。

門諾醫院由總執行長張文信親率醫療團隊進駐，提供大量醫療與物資，不僅協調救援，更與災民、教會信眾一同祈禱，盼望天災早日止息。而在醫療站裡，護理師陳雅惠格外引人注目。她從小在光復太巴塱部落長大，家鄉遭逢巨變，她換上白袍，投入臨時醫療站守護族人。

▲▼門諾醫療團隊進駐馬太鞍教會提供災民醫療照護 。（圖／門諾醫院提供）

陳雅惠眼中帶著堅毅說「我是護理師，也是部落的女兒」，她坦言，當下沒有猶豫，「既然我有能力、有專業，就應該站出來，這是天職，也是對族人的承諾」。

她在為長輩換藥、包紮時，不只治療傷口，更傾聽心聲。許多長者談起洪水來襲的驚恐，仍心有餘悸。「有些老人邊回憶邊掉淚，他們需要的不只是藥，更是陪伴與傾聽」。陳雅惠表示，看到熟悉的臉龐受難，心裡的痛楚難以言喻，「那就是自己的父母、叔伯。」她也感謝家人暫時平安，「所以更要把心力放在族人身上」。

總執行長張文信表示，目前臨時醫療站有一位醫師、四位護理師、一位藥師及兩位行政同仁投入，每日自上午10點半至下午4點駐點服務，預計持續一週，以確保災區居民醫療不中斷，協助藥物補給與就診需求，讓鄉親在困境中獲得即時救助。

對光復鄉居民而言，災難仍未結束，尋找失聯親人的腳步未停，重建之路漫長。但在滿目創痕的大地上，仍有一群人以專業與愛心守候。門諾醫院醫療團隊的守護與禱告，如雨後透出的微光，提醒我們：洪水帶走了很多，但彼此伸出的手，才是讓人重新站起來的力量。

▲▼門諾醫療團隊進駐馬太鞍教會提供災民醫療照護 。（圖／門諾醫院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，衛福部也啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，彙整各界的善款。行政院今（25日）提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺、謹慎查證。

花蓮光復鄉門諾醫院災害救援護理師

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

