失聯移工兼差車手！超商領錢見警　街頭狂奔2.5公里下場曝

▲逃逸移工當車手與警方展開追逐戰遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化街頭日前發生一起警匪追逐戰。一名越籍失聯移工，在彰化市某超商內擔任詐騙集團車手，正在提領現金時，彰化警分局據報後立即前往、車手見到員警，立即跳上機車猛催油門闖紅燈逃逸，警方在後方追逐長達2.5公里。車手在慌亂中棄車逃竄，仍遭員警飛撲壓制在地，當場起出3張提款卡等證物，全案依涉詐欺罪嫌移送法辦。

▲逃逸移工當車手與警方展開追逐戰遭逮。（圖／警方提供）

這起案件顯示詐騙集團手法不斷翻新，且經常利用外籍人士擔任車手。無獨有偶，鹿港分局也接獲民眾機警報案，指稱有一名男子在特定超商出入異常頻繁，形跡相當可疑。員警到場盤查後，發現該名男子竟是香港籍的詐騙車手。

其犯案手法是先到鹿港鎮上指定的地點，拾取詐騙上游事先「丟包」的提款卡，再到超商ATM將贓款提領出來，最後將現金丟包於另一地點，由其他共犯取走，手法相當狡猾。警方根據線索，隨後在超商附近的停車場，成功逮捕了另外2名上游共犯，並查扣了4支手機、多達38張的金融卡等關鍵證物。

▲彰化縣警局邀請演藝人員林佑星當防詐大使。（圖／警方提供）

彰化縣警察局於今(26日)的打詐記者會中，公布了最新統計數據。局長陳明君指出，今年8月份全縣共受理了635件詐騙案件，造成民眾財產損失高達2億2768萬元。在全國各縣市中排名第16位，此數據顯示彰化縣的治安狀況相對穩定，但警方絕不會鬆懈，將持續強力打擊詐騙犯罪。

為了從根本提升民眾的防詐免疫力，彰化縣警局今日的記者會特別邀請了知名藝人林佑星擔任「反詐大使」。與局長陳明君，攜手向社會大傳遞最新的防詐騙知識。林佑星透過生動的實際案例分享，提醒所有民眾務必警惕最常見的「假檢警辦案」、「假交友騙投資」以及「高報酬投資陷阱」等詐騙手法。

▲警方公布8月份打詐成果。（圖／警方提供）

林佑星大力呼籲，接到任何可疑電話或訊息時，一定要謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，先保持冷靜，掛斷電話，再主動撥打165反詐騙專線或110求證，才能有效守護自己的辛苦錢。

▲鹿港警方逮捕香港籍車手。（圖／警方提供）