社會 社會焦點 保障人權

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

▲▼ 彰化溪州鄉命案。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州鄉命案主嫌賴志忠(左)與共犯張嫌。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導　

彰化溪州鄉一名男子賴志忠不滿鄭姓「芭樂公主」提分手，找來張姓男子聯手用膠帶綑綁鄭女後，分持西瓜刀共揮砍26刀，其中19處深度近2公分，手掌遭砍斷僅剩皮肉相連，倒臥血泊中身亡。一審時彰化地院國民法庭宣判賴男無期徒刑、張男3年6月徒刑。全案上訴二審，台中高分院今(25)日駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

▲▼ 彰化溪州鄉命案。（圖／ETtoday資料照）

回顧整起案件，賴志忠因不滿鄭女想分手，及金錢糾紛，2023年12月7日上午9時40分許，駕車載張男前往鄭女位於彰化縣溪州鄉承租的芭樂園，兩人攜帶西瓜刀、水果刀及膠帶等工具，瘋狂攻擊鄭女。

賴志忠先將被害人推倒，隨後張男用膠帶將其雙腿綑綁，接著賴志忠持西瓜刀對鄭女施以連續砍殺，造成全身多達26處刀傷，其中19處深度超過1公分。最終，鄭女因失血過多，引發低血容性休克而不幸身亡。

彰化地院國民法庭認為，根據法醫驗傷結果顯示，鄭女全身多處致命傷勢，其中左肩胛部刀傷深及胸腔，左手掌四指幾乎被砍斷僅剩皮肉相連。更令人髮指的是，賴志忠在殺人後不僅毀損被害人車輛，更在聽聞被害人手機通話聲後，還返回現場將手機丟棄，企圖湮滅證據，此等行徑足見其冷酷無情、喪失人性。

▲▼ 彰化溪州鄉命案。（圖／ETtoday資料照）

法官審理後認定，賴志忠與張男共同觸犯刑法第271條第1項殺人罪，法庭考量賴志忠為主謀且手段兇殘，判處無期徒刑並褫奪公權終身；張男經醫院鑑定患有中度智能障礙，且因參與程度較輕，判處有期徒刑3年6月，並於刑後施以監護3年。

全案上訴二審，台中高分院今(25)日駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴最高法院。

爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

相關新聞

員林醫院華麗轉身　成彰化最大衛福大樓

員林醫院華麗轉身　成彰化最大衛福大樓

曾被冠上全台十大鬼樓之一的「彰化縣立員林醫院」，這座承載著歷史記憶與神秘色彩的廢墟，今天以嶄新的「員林市衛生所暨長照衛福大樓」面貌正式啟用，徹底揮別過去的陰暗形象，蛻變成一座能提供從0歲到100歲「全齡照顧」的綜合社福園地，成為彰化縣最新的溫暖地標。

菜販「美華」撞死路人「美華」　落跑下場曝

菜販「美華」撞死路人「美華」　落跑下場曝

殺前妻丟包騎樓　毒蟲冷靜喝茶抽菸遭逮

殺前妻丟包騎樓　毒蟲冷靜喝茶抽菸遭逮

指壓女客趁機「摸豆豆」　男按摩師判4月

指壓女客趁機「摸豆豆」　男按摩師判4月

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

關鍵字：

命案彰化宣判法院殘忍

