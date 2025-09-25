不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

▲彰化溪州鄉命案主嫌賴志忠(左)與共犯張嫌。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化溪州鄉一名男子賴志忠不滿鄭姓「芭樂公主」提分手，找來張姓男子聯手用膠帶綑綁鄭女後，分持西瓜刀共揮砍26刀，其中19處深度近2公分，手掌遭砍斷僅剩皮肉相連，倒臥血泊中身亡。一審時彰化地院國民法庭宣判賴男無期徒刑、張男3年6月徒刑。全案上訴二審，台中高分院今(25)日駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

回顧整起案件，賴志忠因不滿鄭女想分手，及金錢糾紛，2023年12月7日上午9時40分許，駕車載張男前往鄭女位於彰化縣溪州鄉承租的芭樂園，兩人攜帶西瓜刀、水果刀及膠帶等工具，瘋狂攻擊鄭女。

賴志忠先將被害人推倒，隨後張男用膠帶將其雙腿綑綁，接著賴志忠持西瓜刀對鄭女施以連續砍殺，造成全身多達26處刀傷，其中19處深度超過1公分。最終，鄭女因失血過多，引發低血容性休克而不幸身亡。

彰化地院國民法庭認為，根據法醫驗傷結果顯示，鄭女全身多處致命傷勢，其中左肩胛部刀傷深及胸腔，左手掌四指幾乎被砍斷僅剩皮肉相連。更令人髮指的是，賴志忠在殺人後不僅毀損被害人車輛，更在聽聞被害人手機通話聲後，還返回現場將手機丟棄，企圖湮滅證據，此等行徑足見其冷酷無情、喪失人性。

法官審理後認定，賴志忠與張男共同觸犯刑法第271條第1項殺人罪，法庭考量賴志忠為主謀且手段兇殘，判處無期徒刑並褫奪公權終身；張男經醫院鑑定患有中度智能障礙，且因參與程度較輕，判處有期徒刑3年6月，並於刑後施以監護3年。

全案上訴二審，台中高分院今(25)日駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴最高法院。