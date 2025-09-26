彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮彰美路，昨(25日)發生一起離奇車禍！起初以為是貨車撞上機車，但警方調查後，案情出現大逆轉，事實上是2機車先發生擦撞，隨後才失控撞上一旁的大貨車。這起事故造成騎士雙雙受傷送醫，幸好意識都清楚，而三名駕駛經檢測均無酒駕情形，詳細的肇責，仍待警方進一步釐清。

▲和美鎮彰美路2機車碰撞再失控撞貨車。（圖／民眾提供）

這起意外發生地點，就位於彰美路四段與44巷的交叉口。縣議員賴清美接到民眾反映後，也立即關心此事。她直言，這個路口已經不是第一次出事，從44巷要轉進彰美路的車輛，因為視線或車流因素，經常險象環生。「每次聽到『碰』的巨響，大家心裡就跟著揪一下！」

▲和美鎮彰美路發生2機車與貨車碰撞離奇車禍。（圖／民眾提供）

針對這起事故，和美警分局初步調查指出。事發當時，34歲的施姓男子騎乘機車，沿著彰美路四段往和美市區方向直行，24歲的周姓女子則騎車從彰美路四段44巷駛出，準備右轉進入彰美路主幹道，兩車發生擦撞，導致雙方失控，接著再撞擊到當時正由62歲賴姓男子駕駛的大貨車。

▲和美鎮彰美路發生2機車與貨車碰撞離奇車禍。（圖／民眾提供）

強大的撞擊力導致兩部機車車體受損，周女與施男也因摔倒而受傷，隨後均由救護車送往彰化秀傳醫院治療，所幸兩人經檢查後意識均清楚，暫無生命危險。警方已對三位駕駛進行酒測，結果均為零，初步排除酒駕肇事可能。後續將持續釐清肇事原因。

賴清美無奈地說，這次又有2名騎士受傷，她強烈呼籲相關單位必須正視這個路口的安全性問題，盡快提出改善方案，例如加強警示標誌或調整交通動線，別讓同樣的碰撞事故一再重演。