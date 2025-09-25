遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉25日上午發生一場死亡車禍，73歲陳姓阿北騎車要前往溪州鄉時，遭右轉的砂石車撞倒並捲入車底輾壓，緊急送醫後仍宣告不治，肇事蕭姓駕駛表示當時是視線死角，詳細肇事原因仍待進一步釐清。縣議員李俊諭則懷疑，事故與道路縮減有關，26日下午將會同警方及工務段進行現地會勘。

▲彰化溪州發生73歲機車騎士遭砂石車輾壓身亡。（圖／縣議員李俊諭提供）

警方初步調查，事故發生在溪州鄉中山路三段與俊智路口，鄰近一旁加油站。根據曝光的監視器畫面顯示，當時砂石車與機車在路口停等紅燈，綠燈亮起後，砂石車右轉彎，卻未注意到右側正要直行的機車，導致車身撞機車瞬間連人帶車捲入車底。

彰化縣消防局25日上午8點21分接獲通報，立即派遣溪州分隊救護車及2名消防人員趕往現場。救援人員抵達時，發現老翁已被壓在砂石車底下無呼吸心跳，立刻使用長背板將傷者從車底移出，並實施CPR急救，接著將傷者送往北斗卓綜合醫院，但傷者最終仍傷重不治。

砂石車蕭姓駕駛向警方表示，轉彎時因視線死角未注意到右側機車，才會發生碰撞。警方將進一步調查釐清事故原因。李俊諭指出，溪州鄉中山路三段和俊智路交叉路口，在工務段進行標線塗銷與重繪並實施路口縮減工程後，隨即發生此起死亡車禍，使得民眾強烈質疑，新規劃的路口設計是否存有潛在危險。

李俊諭為釐清事故原因，保障用路人生命安全，將於明日下午會同相關單位進行現場會勘，呼籲相關權責主管機關正視並檢討標線重繪與路口縮減規劃的合理性，避免悲劇再次發生。