台版地面師案外案　新店戶政人員涉賣個資遭聲押禁見

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北地檢署日前偵辦「台版地面師」一案，意外查出竟有戶政事務所人員涉嫌收賄賣個資，昨日（25日）指揮調查局搜索新店戶政事務所人員王子誼的住處及涉案業者公司，總計約談14人。檢方經過漏夜複訊，今日凌晨依違反貪汙治罪條例等罪，聲押禁見王女，其他人則以50萬元至10萬元不等的金額交保。

▲王子誼（戴口罩者）因涉嫌貪汙，遭檢方聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，檢調查出，詐欺慣犯蔡尚岳涉嫌結合律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、地政士、里長，探詢蒐集往生的獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式辦理繼承後轉賣，從2021年起共詐得11筆遺產，其中7間不動產變賣所得1億4925萬餘元。檢察官調查後將全案起訴，蔡鴻燊等44名被告遭判刑25年到8個月不等。

然而，檢調在偵辦期間，發現竟然有戶政人員涉嫌協助詐團倒查個資，經過持續蒐證，發現新店戶政事務所人員王子誼疑似長期販售個資，給有需要的土地開發業者。檢方25日指揮調查局台北市調處搜索王女住處、業者公司，共20個地點，並通知包含王女在內共14人到案說明。

檢方經過漏夜複訊，今日（26日）凌晨依違反貪汙治罪條例、違反個資法等罪，聲押禁見王女。其他人則分別以50萬元至10萬元不等的金額交保。