　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版地面師案外案　新店戶政人員涉賣個資遭聲押禁見

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北地檢署日前偵辦「台版地面師」一案，意外查出竟有戶政事務所人員涉嫌收賄賣個資，昨日（25日）指揮調查局搜索新店戶政事務所人員王子誼的住處及涉案業者公司，總計約談14人。檢方經過漏夜複訊，今日凌晨依違反貪汙治罪條例等罪，聲押禁見王女，其他人則以50萬元至10萬元不等的金額交保。

新店戶政事務所人員王子誼（戴口罩者）因涉嫌貪汙，遭檢方聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲王子誼（戴口罩者）因涉嫌貪汙，遭檢方聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，檢調查出，詐欺慣犯蔡尚岳涉嫌結合律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、地政士、里長，探詢蒐集往生的獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式辦理繼承後轉賣，從2021年起共詐得11筆遺產，其中7間不動產變賣所得1億4925萬餘元。檢察官調查後將全案起訴，蔡鴻燊等44名被告遭判刑25年到8個月不等。

然而，檢調在偵辦期間，發現竟然有戶政人員涉嫌協助詐團倒查個資，經過持續蒐證，發現新店戶政事務所人員王子誼疑似長期販售個資，給有需要的土地開發業者。檢方25日指揮調查局台北市調處搜索王女住處、業者公司，共20個地點，並通知包含王女在內共14人到案說明。

檢方經過漏夜複訊，今日（26日）凌晨依違反貪汙治罪條例、違反個資法等罪，聲押禁見王女。其他人則分別以50萬元至10萬元不等的金額交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玉女歌手紅遍亞洲「突離開台灣多年」　47歲近況曝
快訊／沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車壓死他
不尋常！五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美
快訊／台股大跌！　失守26000
光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳
快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警
1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意
大陸「抵制失德藝人」下重手！「3類踩紅線藝人」禁用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

高雄皮卡深夜撞進汽車修理廠！　駕駛「滿身酒氣」遭送辦

1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯　仍維持紅色警戒

剛過90大壽遇洪水罹難　女兒含淚用雨水洗淨母親

快訊／寶島眼鏡爆背信侵占！副董座500萬、美女總經理300萬交保　

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

高雄皮卡深夜撞進汽車修理廠！　駕駛「滿身酒氣」遭送辦

1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯　仍維持紅色警戒

剛過90大壽遇洪水罹難　女兒含淚用雨水洗淨母親

快訊／寶島眼鏡爆背信侵占！副董座500萬、美女總經理300萬交保　

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

瑞迪克執教1季就獲湖人續約　總管尊重詹皇「自主決定」未來

道奇蒙西：今年比以往更加艱難　熬過低潮、2度傷停終於封王

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

心狠手辣做事不留情面三大星座！TOP 1用報復心態發狠　讓人沒有轉圜餘地

【扛不住了】花蓮鳳林堤頂也溢流！　河面淤積...泥水狂灌防汛道路

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

馬太鞍溪堰塞湖溢流　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

即／寶島眼鏡爆侵占　董座500萬、美女總經理300萬交保

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

90歲母遇洪水罹難　女兒淚用雨水洗淨

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

即／寶島光學爆掏空　檢調22路搜索約談

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

更多熱門

相關新聞

涉逼賣淫、開應召站　礁溪鄉代遭聲押

涉逼賣淫、開應召站　礁溪鄉代遭聲押

宜蘭縣礁溪鄉現任鄉民代表張景程涉嫌經營應召站、人口販運、貪汙等多重罪嫌，昨日（17日）遭檢調搜索約談。檢方經過偵訊後，於18日凌晨依妨害風化、貪汙等罪，向法院聲押禁見張景程。

絕對集團涉吸金1.7億　檢調約談總經理

絕對集團涉吸金1.7億　檢調約談總經理

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

關鍵字：

台北地檢署台版地面師貪汙

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

最不尊重別人的三大星座！

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面