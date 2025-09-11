一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

▲顏寬恒二審仍遭判8年4月，妻子陳麗凌偽造文書罪確定無罪。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

立委顏寬恒深陷3罪官司，今日二審仍被依貪污罪判刑7年10月，偽造文書判刑6月，台中高分院認為，顏寬恒並非真的找林進福擔任公務助理，卻利用職務機會申報助理費，且林進福妻子製作的「顏董代收代付表」詳細記載是替顏寬恒代收款項，成為定罪鐵證。至於顏寬恒妻子陳麗凌偽造文書部分一、二審都無罪，確定脫身。

顏寬恒在2021年選舉期間，遭告發竊佔國有地，接連扯出假買賣給一名張男（涉及偽造文書）以及詐領助理費（涉貪污）。其中最受矚目的貪污案，顏被檢方認定，利用親信林進福擔任假助理，以月薪4萬元聘用林，借機謀取108萬助理費用，該筆費用卻沒支付給林，也拿來扣抵跟立委職務無關的支出，代付顏寬恒的車款、住宅等費用。

▲顏寬恒今年3月在大甲媽遶境時，雙手合十虔誠向媽祖祈願。（圖／記者許權毅攝）



台中地院一審判顏寬恒貪汙罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金，合計為8年4月刑期。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

台中高分院認為，貪污罪部分，顏寬恒於檢察事務官詢問時，自稱林進福沒有擔任過助理，再依照林進福妻子黃女製作的「顏董代收代付總表」所載，林進福帳戶內108萬餘元，是替顏寬恒代收，折抵顏寬恒私人開銷。

高分院認為，該表鉅細彌遺記載，對照各項資料表與總表金額全都吻合，足以認定助理費是遭顏寬恒挪為私人開銷。原審適用法均無不當，顏寬恒要聲請傳喚其他自費助理為證人，與本案無關，無調查必要。

假買賣豪宅部分，高分院認為，張姓買家僅在短短數日就簽約，又不了解到底買了什麼，以4541萬規模交易而言，已經是異常，而張的購屋款中，還有2140萬竟是由顏寬恒支應，顯然只是掩人耳目的假買賣，認定有偽造文書。

▲高分院認為，不能因為2人為夫妻關係，就認定陳麗凌知情假買賣。（圖／ETtoday資料照）



其中，高分院認為，顏寬恒妻子陳麗凌對於買賣房屋事宜並無積極參與，不能以陳麗凌為顏寬恒妻子就推定知道假買賣內情，諭知無罪，陳麗凌確定從此案全身而退。

全案台中高分院上訴駁回，顏寬恒偽造文書6月刑期定讞，但可易科罰金；貪汙罪7年10月還可以上訴最高院。