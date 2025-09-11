　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

▲顏寬恒,陳麗凌。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）

▲顏寬恒二審仍遭判8年4月，妻子陳麗凌偽造文書罪確定無罪。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

立委顏寬恒深陷3罪官司，今日二審仍被依貪污罪判刑7年10月，偽造文書判刑6月，台中高分院認為，顏寬恒並非真的找林進福擔任公務助理，卻利用職務機會申報助理費，且林進福妻子製作的「顏董代收代付表」詳細記載是替顏寬恒代收款項，成為定罪鐵證。至於顏寬恒妻子陳麗凌偽造文書部分一、二審都無罪，確定脫身。

顏寬恒在2021年選舉期間，遭告發竊佔國有地，接連扯出假買賣給一名張男（涉及偽造文書）以及詐領助理費（涉貪污）。其中最受矚目的貪污案，顏被檢方認定，利用親信林進福擔任假助理，以月薪4萬元聘用林，借機謀取108萬助理費用，該筆費用卻沒支付給林，也拿來扣抵跟立委職務無關的支出，代付顏寬恒的車款、住宅等費用。

▲▼顏清標,顏寬恒,媽祖,大甲媽。（圖／記者許權毅攝）

▲顏寬恒今年3月在大甲媽遶境時，雙手合十虔誠向媽祖祈願。（圖／記者許權毅攝）

台中地院一審判顏寬恒貪汙罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金，合計為8年4月刑期。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

台中高分院認為，貪污罪部分，顏寬恒於檢察事務官詢問時，自稱林進福沒有擔任過助理，再依照林進福妻子黃女製作的「顏董代收代付總表」所載，林進福帳戶內108萬餘元，是替顏寬恒代收，折抵顏寬恒私人開銷。

高分院認為，該表鉅細彌遺記載，對照各項資料表與總表金額全都吻合，足以認定助理費是遭顏寬恒挪為私人開銷。原審適用法均無不當，顏寬恒要聲請傳喚其他自費助理為證人，與本案無關，無調查必要。

假買賣豪宅部分，高分院認為，張姓買家僅在短短數日就簽約，又不了解到底買了什麼，以4541萬規模交易而言，已經是異常，而張的購屋款中，還有2140萬竟是由顏寬恒支應，顯然只是掩人耳目的假買賣，認定有偽造文書。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高分院認為，不能因為2人為夫妻關係，就認定陳麗凌知情假買賣。（圖／ETtoday資料照）

其中，高分院認為，顏寬恒妻子陳麗凌對於買賣房屋事宜並無積極參與，不能以陳麗凌為顏寬恒妻子就推定知道假買賣內情，諭知無罪，陳麗凌確定從此案全身而退。

全案台中高分院上訴駁回，顏寬恒偽造文書6月刑期定讞，但可易科罰金；貪汙罪7年10月還可以上訴最高院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

「租服裝」竟買來抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

吸毒家暴夫砸爛家還嗆警「單挑」　檢警抓人撞牆自傷直送看守所

獨／10噸重鋼梁壓死33歲女！同事目擊慘況嚇壞　家屬認屍頻拭淚

快訊／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約：零容忍

一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

北市娛樂休閒館暗藏麻將！賭客輪流上　警員進門13人全舉手

飯店大亨800萬遊艇被燒掉！29歲女幹的　心情不好酒後燒船洩憤

一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

冷血男喊被下蠱殺逆子！搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

「租服裝」竟買來抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

吸毒家暴夫砸爛家還嗆警「單挑」　檢警抓人撞牆自傷直送看守所

獨／10噸重鋼梁壓死33歲女！同事目擊慘況嚇壞　家屬認屍頻拭淚

快訊／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約：零容忍

一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

北市娛樂休閒館暗藏麻將！賭客輪流上　警員進門13人全舉手

飯店大亨800萬遊艇被燒掉！29歲女幹的　心情不好酒後燒船洩憤

一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

冷血男喊被下蠱殺逆子！搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

HOOK爆「這部片」救我一命　YT官方曝驚人數據：40%觀看來自海外

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話真實反應曝光

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

【妳跟我說出來～】湘荷妹妹聽媽心情不好　霸氣關心安慰超級暖！

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

更多熱門

相關新聞

南屯女富豪出手　1.7億無貸款入手七期「1號」豪宅

南屯女富豪出手　1.7億無貸款入手七期「1號」豪宅

台中七期府會園道門牌1號的超豪宅，出現中樓層交易，根據實登揭露，南屯女富豪出手，以無貸款、1.7億元總價入手，取得單價來到88.7萬元，成為該社區總價第4高的交易。

「一只電鍋」的貪污風暴　論法律與人情的失衡與再思考

「一只電鍋」的貪污風暴　論法律與人情的失衡與再思考

涉貪遭判8年4月！顏寬恒：最短時間上訴

涉貪遭判8年4月！顏寬恒：最短時間上訴

顏寬恒涉貪二審宣判　國民黨仍不祭黨紀

顏寬恒涉貪二審宣判　國民黨仍不祭黨紀

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

關鍵字：

台中顏寬恒貪污貪汙陳麗凌台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面