　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

絕對集團涉吸金1.7億　檢調第二波搜索約談總經理等5人

記者黃翊婷／綜合報導

絕對能源等3家系列公司的負責人邱志豪，涉嫌在3年內吸金高達1.7億元，台北地檢署8月發動第一波搜索行動，包含邱志豪在內共7人均被聲押禁見。北檢昨日（16日）指揮調查局台北市調查處進行第二波行動，搜索約談總經理吳思漢、業務等5人到案說明，全案將朝違反銀行法、加重詐欺等罪嫌方向偵辦。

▲▼絕對能源系列公司涉嫌未經許可發行股權吸金詐騙上億元。（圖／翻攝絕對創新網站）

▲絕對能源系列公司涉嫌未經許可發行股權，吸金詐騙高達1.7億元。（圖／翻攝自絕對創新網站）

回顧案情經過，北檢可疑帳戶預警中心接獲金融機構通報情資，向調查局洗錢防制組調取相關資料後，發現絕對能源等公司資金流動異常，經溯源追查，進而發現這起吸金詐騙案。專案小組懷疑，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路等3家公司，從2023年5月起，以舉辦說明會等方式，向投資人推廣特別股股權，其中甲種股權年利約25％，乙種股權年利42％，兩種投資方案都可在3年半後，由公司原價買回。

然而，絕對能源未經許可擅自對外發行有價證券，已涉及違法吸金、詐欺及洗錢等罪，檢調在8月發動第一波行動，兵分16路進行搜索，並在訊後向法院聲押禁見包含公司負責人邱志豪在內共7人。

檢調本月16日發動第二波行動，搜索總經理吳思漢等人的居住所，並通知吳男、業務等共5人到案說明，全案將朝違反銀行法、加重詐欺等罪嫌方向偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命
王柏傑被甩！4年情變內幕曝　喜宴和謝欣穎互潑飲料
鈴木一朗豪宅被搶劫！　道奇球星等多位名人也受害
可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝
前外長丁懋時病逝　1996年台海危機與美高層對話
17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債
全台變天！　米塔颱風估明生成
獨／國泰金高層地震！　「外資天后」去職
等待降息獲利了結！美股收黑125點　台積電ADR反漲0.57

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

絕對集團涉吸金1.7億　檢調第二波搜索約談總經理等5人

17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債集團

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

快訊／基隆市社區傳巨響！天花板大規模崩落　住戶驚慌逃出

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

絕對集團涉吸金1.7億　檢調第二波搜索約談總經理等5人

17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債集團

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

快訊／基隆市社區傳巨響！天花板大規模崩落　住戶驚慌逃出

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

專訪／林依晨大尺度床戰吳可熙「在初戀前無法招架」　產後曝心聲：當媽要自私點

44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

謝金河吐槽巴菲特！　他舉「台積電」為例：投資路沒有神仙

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

單車達人被撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

即／基隆市社區傳巨響！住戶驚慌逃出

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

17歲男殺21歲女大生　親友曝：打工積蓄借小男友

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

更多熱門

相關新聞

詐騙信冒用1968專線當窗口　高公局：電子郵件通知都假的

詐騙信冒用1968專線當窗口　高公局：電子郵件通知都假的

詐騙又有新手法，近期詐騙集團假冒「監理服務網」、「監理機關」及「交通部公路局」名義，寄送偽造的「監理紀錄逾期前提醒」電子郵件，並引導收件人點擊假網址，進一步進行詐騙。高公局呼籲提高警覺。

世界冠軍咖啡退出七期高空據點　傳牽扯56億詐騙案

世界冠軍咖啡退出七期高空據點　傳牽扯56億詐騙案

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

竹北詐團「幽靈機車」提款　越南籍車手遭逮畫面曝

竹北詐團「幽靈機車」提款　越南籍車手遭逮畫面曝

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

關鍵字：

台北地檢署吸金詐騙

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

全台變天！　米塔颱風估明生成

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面