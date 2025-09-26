　
民生消費

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月。（圖／資料照）

▲在「貓將壽司」大啖美食，還有101夜景相伴，中秋團圓別具儀式感。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節總是月餅、烤肉一成不變嗎？今年，不妨換個方式過節。想像一下，坐在台北信義區高樓窗邊，舉杯望著圓月，眼前是101閃爍的夜景，桌上則是一碗鮮味堆疊的海鮮丼、一串炙燒到微焦噴香的干貝串，還有冒著熱氣的蛤蜊湯。不用自己備料烤得滿身油煙超狼狽，而是輕鬆擁有過節浪漫情調，又能大大滿足味蕾，想讓舉杯對月的瞬間多幾分時尚與儀式感，就在遠百信義A13 14樓的「貓將壽司」，一次把「月亮、美食、美景」全都收集完畢，留下笑聲不斷的團圓美好回憶！

職人手藝×鮮味層層堆疊

「貓將壽司」以「精選日味，集至美味」為理念，嚴選產地直送的漁獲與優質食材，從板前師傅的巧手到餐桌呈現，每一口都充滿職人精神。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月。（圖／資料照）

▲板前師傅專注於每一道細節，將新鮮漁獲化作精緻日料，展現日式職人對美味的極致追求。

餐廳更特別準備三款專屬醬油，讓顧客可以依照食材挑選最合拍的風味。「爽」口味輕盈，最適合搭配油脂豐厚的鮭魚或其他海鮮，能讓鮮美更清爽不膩；「甘」的回韻如同細膩的甘露，帶著甘甜醬香，搭配白肉魚或經典壽司時，能提升鮮度與層次；而「濃」則厚實醇口，尾韻自帶甘醇，搭配各式魚貨海鮮，能放大香氣，強化整體的風味體驗；三款醬油彷彿是料理的「調色盤」，讓每一口都能吃出多層次的感受。

XF

▲▼貓將壽司提供「爽、甘、濃」三種醬油，依食材搭配，讓壽司風味更有層次。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

炙燒烤物×中秋升級版烤肉宴

中秋節怎麼能少了烤肉魂，一定要應景吃「烤肉」，但在「貓將壽司」你不必自己揮汗烤，「上品炙燒握壽司盛合」就是通過「烤」驗的珍饈饗宴，星鰻經過火烤散發出濃烈甘醇，黑鮪中腹的油脂被火焰瞬間逼出，在舌尖化成滑順油香。A5和牛軟嫩油花在齒間蔓延，比目魚鰭邊更是柔軟細膩入口即化，鱈魚肝赤蝦鮮美濃郁，北海道干貝厚實飽滿，鮭魚腹油潤鮮美，海鱺則帶來清爽彈牙的對比口感，一盤八種滋味層層交疊，從奢華到鮮美盡收其中，絕對是中秋餐桌上最耀眼的美味主角。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼八種奢華食材一次到位！上品炙燒握壽司盛合展現火烤後的極致香氣，是中秋聚會必點主角。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

餐廳最具代表性的美味「招牌貓將壽司」同樣是中秋餐桌上必點品項，北海道干貝細膩鮮甜，搭配來自日本空運的馬糞海膽，濃郁海味在舌尖綻放，最後以黑魚子的鹹香點綴，如同皇冠上的寶石，為整體風味添上尊貴氣息，三種頂級食材交織出奢華層次，每一口都是滿溢的鮮美與厚實驚喜，足以成為貓將壽司的招牌象徵，也是中秋聚會裡最能展現體面的一道料理。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲以干貝、馬糞海膽與黑魚子堆疊而成的「招牌貓將壽司」，外觀如藝術品般精緻。

必須點好點滿整整一桌的燒物，才能真正展現出中秋團聚的豪氣。「炙烤手羽先」外皮經火焰烤至金黃酥脆，一口咬下肉汁鹹香中帶著微微焦香，令人欲罷不能。「炙燒鹽麴糀牛」則因醃漬入味而散發獨特甘香，肉質厚實不失嫩度，咀嚼間滲出的鮮美醇厚而飽滿。「烤午仔魚一夜干」肉質緊實細緻，烤過後骨香與鮮味並存，愛吃魚的人錯過絕對會後悔。想解解膩就來盤「鹽烤櫛瓜」，水潤清甜在口中綻放，帶著淡淡焦香與蔬菜自然的鮮美；而鹽烤玉米筍則在炙火下釋放甘甜，咬下去清脆爆汁，是肉香之間最好的調和。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲炙烤手羽先、鹽麴糀牛、午仔魚一夜干等豪華燒物一次上桌，超級澎湃。

另外也不能錯過最能喚醒中秋記憶的烤物「明太子干貝串」，選用北海道干貝，炙燒後外層帶著微脆焦香，內裡則柔嫩多汁。當鹹香濃郁的明太子醬覆蓋其上，入口瞬間爆開的海潮氣息與炙燒香，讓人忍不住想再來一串；口感外焦內嫩再以醬香收尾的層次感，正是聚餐時最令人驚喜的味覺記憶。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲北海道干貝外焦內嫩，搭配鹹香明太子醬，口感濃烈，堪稱中秋餐桌驚喜。

下酒佳餚×聚會最佳拍檔

中秋親友聚會的笑聲，總要搭配幾道下酒菜才夠盡興。味噌明太子雙味伴起司就是「邪惡代表」，一款是帶著味噌的鹹香，另一款則是把明太子的鮮甜融合起司中，入口都是先感受到滑順濃稠，緊接著嚐到層層堆疊的鹹鮮滋味，最適合搭配冰涼啤酒或一杯清酒，這種鹹甜交織的濃郁餘韻，會讓人忍不住邊聊天邊不停伸筷子，一口接一口。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲濃郁起司搭配味噌與明太子兩種風味，一口就能感受邪惡又過癮的下酒佳餚。

同桌的「A5和牛紐約客握壽司」更是焦點，豐潤油花隨炙火瞬間化開，與壽司飯結合時，猶如絲絨般滑順，口感奢華無比。少不了的香噴噴揚物，包括了外層金黃酥脆、內裡柔嫩多汁的「特級厚切嫩豬排」，厚實的口感每一口都帶來滿足感；「酥炸廣島牡蠣」外酥內嫩，一口咬下鮮美汁液在齒間爆開。「柴魚揚出豆腐」則口感細膩、帶著淡淡柴魚香氣。而一上桌熱氣裊裊的「鮮蒸蛤蜊」，湯汁帶著海潮清甜，蛤蜊顆顆飽滿，入口滑嫩而富含鮮味，這一碗不僅暖胃，更是團圓夜裡一道低調卻不可或缺的暖心存在。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲熱騰騰的鮮蒸蛤蜊，顆顆飽滿多汁，湯頭帶著自然海潮甜味，暖心又暖胃。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲在「貓將壽司」舉杯暢談、共享滿桌佳餚，中秋夜裡留下最溫暖的團聚時光。

在豪華的烤物與下酒菜之外，想一次品嚐滿滿鮮味，大海風味濃縮的丼飯系列同樣是不容錯過的選擇。「華麗綜合海鮮丼」是許多人一坐下就會點的經典，這碗丼飯將大海的豐盛濃縮其中，鮪魚的鮮甜與日本青魽的緊實交織，鮭魚的油潤襯托出玉子燒的微甜，日本干貝細嫩多汁、甜蝦彈脆爽口，鮑魚磯煮帶來韌性嚼感，鮭魚卵在齒間爆開鹹鮮，加上花枝增添滑順口感，每一口都像是把大海端上桌，鮮味一波接一波湧入。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲集結鮪魚、青魽、鮭魚、干貝、鮑魚、甜蝦、鮭魚卵等海味的華麗綜合海鮮丼，端上桌就是一場鮮味饗宴。

若想要更濃烈的火烤香氣，炙燒絢彩海鮮丼就是最迷人的選擇，星鰻經過火焰炙燒後散發濃郁焦香，日本干貝外表微焦、內裡仍保留鮮嫩，入口帶著甜感；日本比目魚口感細膩，與鮭魚的油脂完美平衡。加上鮑魚磯煮的彈牙嚼感與鮭魚卵的鹹香爆汁，整碗丼飯彷彿將夜空的煙火化作美味，在口中綻放不同驚喜。整場聚餐最後的最後，一定要來一份「柚香抹茶繽紛聖代」，柚子的清新酸甜與抹茶的微苦交織，替整桌料理畫下清爽的句點。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲星鰻、比目魚、干貝、鮭魚卵等以炙火提升香氣，炙燒絢彩海鮮丼宛如味覺版的中秋煙火。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲清爽的柚子酸甜與抹茶微苦交織，還吃得到紅豆泥的香甜，柚香抹茶繽紛聖代替中秋饗宴劃下完美句點。

高空夜景×貓將諭吉

除了料理，「貓將壽司」的環境更是令人心醉。餐廳總面積約70坪，規劃88席座位，包括板前席、一般桌席與獨立景觀座位。大片落地窗帶來270度全景，白天能欣賞都市風光，夜晚則能與101夜景同框，把舉杯合影的每一瞬間都烙印成美好記憶。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼大片落地窗帶來270度視野，白天遠眺都市，夜晚則能與101夜景同框。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

裝潢以日式木質為基調，融入日本文化意象，再搭配現代線條與磚材，展現溫潤而不失時尚的氛圍。而最受矚目的，莫過於品牌吉祥物「貓將諭吉」。這隻化身日料師傅的萌貓，象徵著職人的堅持，也為空間注入俏皮趣味。從燈籠、牆面到細節裝飾，諭吉無處不在，讓大人小孩都忍不住拿起手機拍照留念。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼日式木質調空間中點綴著品牌吉祥物「貓將諭吉」，溫潤氛圍裡多了一份俏皮趣味 。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼暖色燈光映襯木質裝潢，整體空間典雅又舒適，吉祥物「貓將諭吉」就在店門口迎接每位貴客。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

今年的中秋，不妨考慮把傳統烤肉換成一桌氣勢非凡的日料饗宴吧！在「貓將壽司」，無論是華麗海鮮丼的鮮甜層疊，還是炙燒握壽司盛合的奢華氣勢，每一道料理都像是為節日量身打造的主角。再加上信義區的高空夜景，舉杯之間就是全場最浪漫的氛圍。今年的中秋不只要吃飽，更要吃得大方、吃得驚艷，讓與家人朋友共度的時光，成為一年裡最難忘的一頁。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲中秋團圓最有儀式感的選擇！在「貓將壽司」品嚐佳餚、舉杯賞月，和親友共享專屬的團聚時光。

【貓將壽司】 
地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 14樓
電話：02-8780-6867
營業時間：午餐11:30 - 16:00（最後點餐15:30）；晚餐17:30 - 21:30（最後點餐20:30） 
完整菜單：https://www.meowchan.com.tw/zh-TW/menu/main_menu
線上訂位：https://www.feastogether.com.tw/booking/meowchan

台北中秋節烤肉聚餐貓將壽司賞月

