頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

▲頂呱呱推中秋優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋節將至，速食品牌「頂呱呱」祭出限定組合優惠，包括8塊炸雞桶下殺72折，還有雙人套餐特價319元，現省140元，9月27日起限時10天開跑。

頂呱呱推2大中秋優惠，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可+4元還可升級辣味炸雞。

「無敵賞月雙人餐」，內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿+10元可升級紐奧良辣味。

頂呱呱中秋優惠將於9月27日起至10月6日限時開跑，提醒桃機、松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用此優惠。

▲4大買1送1優惠品項一次看。

德克士脆皮炸雞祭出「狂歡吃雞買1送1」連假限定優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元，整張券最高現省310元。

優惠日期為9月26日至9月29日、10月3日至10月6日、10月10日至10月13日共12天時間，每組買1送1每單限購1組。

同步推出多款新會員專屬福利，凡加入會員即可獲得招牌咔滋手槍腿5折券、雞塊免費券，加碼可享香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸（大）、鮮萃檸檬綠茶等多項買1送1優惠。