　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推中秋優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋節將至，速食品牌「頂呱呱」祭出限定組合優惠，包括8塊炸雞桶下殺72折，還有雙人套餐特價319元，現省140元，9月27日起限時10天開跑。

頂呱呱推2大中秋優惠，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可+4元還可升級辣味炸雞。

「無敵賞月雙人餐」，內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿+10元可升級紐奧良辣味。

頂呱呱中秋優惠將於9月27日起至10月6日限時開跑，提醒桃機、松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用此優惠。

▲▼德克士連假優惠。（圖／業者提供）

▲4大買1送1優惠品項一次看。

德克士脆皮炸雞祭出「狂歡吃雞買1送1」連假限定優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元，整張券最高現省310元。

優惠日期為9月26日至9月29日、10月3日至10月6日、10月10日至10月13日共12天時間，每組買1送1每單限購1組。

同步推出多款新會員專屬福利，凡加入會員即可獲得招牌咔滋手槍腿5折券、雞塊免費券，加碼可享香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸（大）、鮮萃檸檬綠茶等多項買1送1優惠。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

消費熱門新聞

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

7-11推出「蛋黃酥霜淇淋」超還原

德克士連假買1送1優惠一次看

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

微型電動二輪車正成為青少年殺手

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

超夯髮品美式賣場限時搶購

更多熱門

相關新聞

饗賓6大Buffet農曆春節訂位時間出爐

饗賓6大Buffet農曆春節訂位時間出爐

想在「饗食天堂」、「饗饗」吃年夜飯的民眾注意了，饗賓集團公布旗下餐飲品牌2026農曆春節訂位時間，10月1日開放黑卡會員搶先電話預約，10月8日起開放金卡會員，10月15日起全面開放。

十二廚韓國美食節登場

十二廚韓國美食節登場

晶華軒500盤「三連霸」奪14盤　蟹粉撈麵獲4位評審青睞

晶華軒500盤「三連霸」奪14盤　蟹粉撈麵獲4位評審青睞

byebyeblues生乳捲第2條10元　DREAM PLAZA店限定

byebyeblues生乳捲第2條10元　DREAM PLAZA店限定

藏壽司高雄台南連開2家店「祭9折優惠」

藏壽司高雄台南連開2家店「祭9折優惠」

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱德克士脆皮炸雞中秋節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面