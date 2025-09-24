撕掉「十大鬼樓」標籤！ 員林醫院華麗轉身　成彰化最大衛福大樓

▲員林醫院曾被冠上全台10大鬼屋。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

曾被冠上全台十大鬼樓之一的「彰化縣立員林醫院」，這座承載著歷史記憶與神秘色彩的廢墟，今天以嶄新的「員林市衛生所暨長照衛福大樓」面貌正式啟用，徹底揮別過去的陰暗形象，蛻變成一座能提供從0歲到100歲「全齡照顧」的綜合社福園地，成為彰化縣最新的溫暖地標。

建於1964年的彰化縣立員林醫院，曾是台灣中部地區治療肺結核的權威醫院。然而，隨著時代變遷，醫院營運連年虧損，在時任縣長阮剛猛任內裁撤，從此閒置荒廢。廢棄後，建築物逐漸斑駁破敗，雜草叢生，詭譎的氛圍使其靈異傳說不脛而走。更因其在921大地震期間，曾暫時安置員林龍邦大樓的23位罹難者遺體，以及曾被電視劇組借來拍攝靈異場景，更加深了它在民眾心中「鬼屋」的印記，現場窗戶破損、掛有詭異布幔與白燈籠，甚至疑似有遊民居住的痕跡，景象令人不寒而慄。

為活化這塊閒置超過20年的土地，彰化縣政府積極推動改建計畫。今日的啟用典禮上，縣長王惠美、衛生福利部長照司簡任技正白姍綺、員林市代理市長賴致富及多位民代共同剪綵，見證這歷史性的一刻。

王惠美縣長致詞時表示，這棟大樓的前身員林醫院荒廢多年，被稱為十大鬼屋，她自擔任立委時期就持續關心此案。她特別感謝員林市公所在代表會支持下，無償提供價值約3億元的2000多坪土地，加上中央補助1億527萬餘元，縣府自籌9,835萬餘元，總工程經費高達2億362萬餘元，終於讓這座廢墟重生。王縣長強調，這不僅是空間的改造，更是將過往的恐懼轉化為愛與照顧的具體實踐。

全新落成的衛福大樓為地下1層、地上5層的現代化建築，總面積達5,902平方公尺，完善規畫地下停車場，衛生所及「不老健身房」二樓以上將設公設民營托嬰中心，居家托育服務中心、社會福利服務中心及育兒親子館，由切膚之愛基金會營運的日間照顧中心，可服務60位失智長輩，並首創設有8床臨時住宿空間及兒童青少年福利服務中心等等。

