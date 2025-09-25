控制欲虎媽把「女兒鎖房間5天」吃喝都不管　爸聞異味破門驚見屍體

▲台中大甲一名21歲陳女遭媽媽反鎖房內，今日破門已成冰冷遺體。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大甲區21歲陳姓女子25日被爸媽發現陳屍家中，夫妻倆說詞反覆，警方起疑深入追查，發現媽媽詹女涉有重嫌。初步了解，陳女21日開始就被媽媽鎖在房內，且媽媽敲門要陳女吃喝，發現陳女沒反應，媽媽竟也就不管，直到爸爸25日聞到異味，夫妻倆破門才發現噩耗。

據悉，陳女今年21歲，身形本來就比較瘦小，曾經就讀到高二就休學，沒有選擇繼續讀書，反而待在家，也未外出工作。陳家爸爸平時做工擔任師傅維持生計，陳母詹女則是家管，大女兒還在讀書，二女兒（死者）也就跟著媽媽在家。

附近民眾透露，詹女控制欲較強，像是人稱的「虎媽」，對陳女管教甚嚴，才會不讓陳女外出，陳父則不太管事。平常確實也比較少看到陳女進出，一家人常常從社區後門返回家中，加上陳父常工作到很晚，等於鮮少看到陳家人。

▲陳母詹女被警方認定涉嫌重大移送後，檢方聲押。（圖／民眾提供）



陳父25日上午聞到女兒房間飄出異常味道，夫妻倆嚇得趕緊破門，才發現女兒已經明顯死亡，趕緊衝到派出所報案，陳父支支吾吾交代不了事發經過，警方到場發現案情疑點多，進一步追查，發現陳母涉及刑案。

陳女身形瘦小，加上已經多日沒有進食，遺體被發現時已經發黑、脫皮，但身上並沒有外傷，檢警25日下午會同法醫相驗後，無法確定死因，將於26日上午進一步解剖調查。

大甲警分局25日晚間警詢後，認定陳母詹女涉及妨害自由、過失致死等罪嫌，將人移送台中地檢署，複訊後火速聲押。陳父則請回。