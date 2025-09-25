南消七大隊防災日演練　聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

▲台南市消防局第七大隊於安平工業區舉行危險物品倉儲搶救演練，模擬實戰情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應九月國家防災日，台南市政府消防局第七大隊25日於南區安平工業區台灣菸酒公司舉行「危險物品倉儲搶救演練」，重點涵蓋消防資訊權、大量傷病患救援及後勤照護區設立，藉此全面強化消防人員救災安全與應變能力。

此次演練聚焦三大方向。首先是「消防資訊權」，依據今年正式施行的《消防法》第21-1條，強調災害初期場所人員須立即回報並啟動自衛消防編組，消防人員到場後，業者須提供平面圖與危害辨識卡（H-Card），協助救災單位迅速掌握潛在風險，降低初期搶救風險。

其次是「大量傷病患救援」，模擬大規模災害情境，實際操作檢傷分類、緊急醫療處置與後送分流流程，檢視跨單位分工與醫療協調的整合度。第三則是「後勤照護區（R.E.H.A.B.）」設立，由社團法人台南市緊急救護協會規劃，現場提供休息空間、水分補給、降溫設備與生命徵象監測，並建構人員輪替機制，確保消防人員在長時間救災中能有效恢復體能。

第七大隊大隊長石家源指出，消防資訊權與H-Card的即時提供，對降低初期救災風險至關重要。消防局長李明峯強調，消防同仁守護市民的同時，更需透過完善的後勤照護機制，維持健康與續航力。安平工業區內的大億交通公司也出動5名企業義消支援，展現公私協力的力量。

市長黃偉哲提醒，防災日不只是消防的事，市民平日應透過大賣場與網路平台的「防颱專區」與「防災專區」整備物資，落實「防災做得好，安全沒煩惱」理念。