花蓮堰塞湖溢流釀災　陳其邁曝「高雄撤離SOP」：不配合就開罰

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，引起外界批評縣府撤離不力，掀起一波論戰。高雄市長陳其邁今（25）日被問及「高雄撤離標準」時回應，高雄在人員撤離方面有3步驟，包含精準造冊、提早撤離以及確實執行，「如果不配合的話，就會立即開罰。」至於花蓮後續責任歸屬，他認為救人為先，現在並不是重點。

陳其邁今日參加論壇活動時被問及過去高雄面臨天災時的撤離標準，他分享三個非常重要的步驟，第一個就是精準造冊，這個名冊保全對象必須平時就要隨時的更新，尤其颱風或土石流警報發布前，一定會再把這個名單再做一次確認。因為會有一些流動人口，這都必須在保全對象登記裡面確實掌握。

第二個是提早撤離，陳其邁說，一般縣市在做撤離的時候，是等到土石流的紅色警戒發布才強制撤離，但高雄市只要黃色警戒發布的時候，一律採取強制撤離的一個措施。他解釋，有時候如果在深夜發布警報，要撤離會來不及，所以高雄市務必都是在下午前，就採取強制撤離的措施。

▲陳其邁分享高雄強制撤離SOP。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三就是確實執行相關的撤離工作，陳其邁強調，撤離會由軍方、警消、公所、以及里長等，大家全力來做動員，如果不配合的話，就會立即開罰。

「以0728豪雨為例，高雄撤離了3,104人」陳其邁說，幾乎這種大大小小的颱風或者是豪雨，高雄市撤離的人數都超過3,000人以上，對市府來說，怎麼樣能夠把這個撤離的工作做好，減少災損，以及民眾生命財產的一個安全，這個是非常重要的一件工作。

對於這次馬太鞍溪堰塞湖溢流撤離不力，引發後續中央、地方責任歸屬問題，陳其邁說，現在是救人為要，因為還有一些失蹤的人口等待救援，高雄市的特搜隊在昨天接獲通知，立即出發，災後相關責任的歸屬，現在並不是重點，還是救人為先。

▲光復鄉道路都是淤泥。（圖／記者李毓康攝）