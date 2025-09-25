堰塞湖溢流災情慘　民宿業跳出來！供災民及救難人員免費住宿

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創花蓮多地 。（圖／攝影中心記者攝）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，泥水傾瀉而下，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，肆虐光復鄉等下游地區。花蓮國際民宿協會今(25)日表示，將提供災民及救難人員免費住宿，希望在緊急時刻與民眾共度難關。

災後進入第三天，今日上午洪水雖已退去、天氣放晴，但花蓮多地仍受災嚴重。光復鄉街道尤其慘烈，遍地灰色泥濘、滿目瘡痍。

不過，在最艱困的時刻，花蓮多家民宿業者自發提供免費住宿，支援災民與救援人員。花蓮縣國際民宿協會也公布了提供免費住宿的民宿名單，以因應天災需求，與災民一起度過難關。

花蓮市

1. 云花民宿｜9/24–10/8｜雙人房 5 間

2. 茉白民宿｜9/24–25｜四人房 3 間

3. 捷樂｜9/24–25｜四人房 1 間、雙人房 1 間

4.綠道74 ｜9/24-25 ｜四人房2間

吉安

1. 晨曉家｜9/24–28｜雙人房、四人房

2. 伯爵農莊｜9/24–25｜雙人房 2 間

3. 皇家溪畔｜9/24–26｜雙人房 2 間、四人房 2 間

4. 隨心所寓｜9/24–26｜四人房 4 間

5. 教授的家民宿｜9/24–26｜雙人房 1 間、四人房 1 間、三人房 2 間

6. 愛分享｜9/24–25｜雙人房 2 間豐1. 雲上太陽｜9/24–25｜四人房 5 間

壽豐

1. 雲上太陽｜9/24–25｜四人房 5 間