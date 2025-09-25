光復災民可以洗澡了！國軍出動6組野戰移動沐浴機　開放5時段曝

▲國軍出動6組新式「野戰移動沐浴機」供災民與救災人員使用。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳煥丞、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，泥水傾瀉而下，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，並重創光復鄉等下游地區。截至今(25)日，已造成14人罹難、54人受傷、22人失聯。為解決災民及救災官兵的盥洗需求，國軍今日出動6組「野戰移動沐浴機」。

因應光復鄉災情慘重，國軍動員八軍團、花防部及海軍陸戰隊等單位，派遣近千名官兵進駐災區。空軍則出動E-2T預警機在花蓮及花東縱谷空域執行飛航管制；同時，國軍也投入多部大型救災機具與各型通信裝備。

值得一提的是，這次特別出動6組新式「野戰移動沐浴機」，每組可同時容納12人使用，開放時間為早上8點至11點，晚間18時至22時30分，每批次使用時間約1至1.5小時，5個時段分男女使用，協助災民及救災官兵解決基本盥洗需求。

後勤指揮部官兵表示，新式「野戰移動沐浴機」兼具安全、穩定與人性化的特性。其骨架採用加厚鋁合金材質，隔間連接處改為登山扣環設計，大幅提升整體結構穩定度。每個隔間內多了蓮蓬頭的設計，且有盥洗用具、收納空間與衣物折疊袋，方便使用。另新增恆溫控制系統，水溫最高60度，可自動記憶設定溫度，每次盥洗無需重新調整，兼顧穩定與便利，並能適應各種戰場環境需求。