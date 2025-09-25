民進黨救災先遣隊赴災區　成立媒合資源指揮所、5災情聯絡處

▲民進黨媒合資源協助救災前進指揮所。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮光復鄉水患災情，民進黨昨通令全國黨公職全力救災，中央黨部組成先遣救援小組前往第一線協助後續救災任務，協調收容場所、物資儲放處。民進黨發言人吳崢表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，全力協助災區，希望能讓鄉親獲得最立即的幫忙與支援，協助災民早日度過難關，恢復正常生活。

吳崢指出，中央黨部和花蓮縣黨公職攜手合作，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，已正式上線，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，指揮所會協助募集分配物資，另有立五處災情聯絡站，以利民眾災情聯繫通報並提供協助。歡迎各界一起提供救災物資，聯絡資訊如下：

媒合資源協助救災前進指揮所

地點：花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷 24號

聯絡人：谷暮哈就0967-005-582、Lamen張慧姬 0903-010-458

花蓮災情聯絡站：

民進黨花蓮縣黨部03-8359030

立委沈伯洋服務處03-8577881

議員張美慧服務處03-8338939

議員胡仁順服務處03-8322191

議員林則葹服務處03-8539100

