捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣！學者警告：台灣崇洋媚外恐傷產業

▲巨大公司電動單車，GIANT捷安特資料畫面，非指遭美國海關暫緩釋放產品。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國海關及邊境保護局（CBP）24日宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，對台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）生產並出口至美國的自行車與零組件下達暫扣令（WRO），禁止相關產品進口。對此，旅美學者翁履中分析，此案不僅凸顯台灣外籍勞工制度長期未解的問題，也暴露國際輿論對台灣產業的潛在威脅。

據了解，這是美國今年僅有的第三起同類案例，先前僅針對中國一間漁業公司及韓國一處鹽場。CBP指出，調查發現巨大存在濫用脆弱勞工、惡劣住宿條件、債務奴役、扣留工資與過度加班等情況，並批評其透過壓低成本造成美國企業蒙受不公平競爭。

捷安特回應表示，公司早在去年即針對外籍勞工制度展開改革，包括由公司支付招聘費用、改善宿舍條件等，並強調將提出請願書，爭取撤銷WRO。捷安特指出，該措施僅影響台灣製造並出口至美國的產品，預估對合併營收影響約4至5%，而美洲市場銷售額去年占比不到9%，其中多數產品來源於越南與中國工廠。經濟部則回應，將會同勞動部協助業者處理。

這起爭議源於國際媒體與非政府組織的調查報導。2024年《世界外交報》揭露，包括捷安特在內的台灣自行車廠外籍移工為取得工作，需支付高額仲介費，金額甚至相當於兩個月薪資。儘管捷安特已承諾分擔部分費用，相關批評聲浪仍持續。非營利組織商業與人權資源中心亦在報告中提出類似指控，使國際關注進一步升高。

旅美教授翁履中25日分析，此案不僅凸顯台灣外籍勞工制度確實有改進空間，更揭露一個現實：美方決定多半依據在台灣活動的外籍調查記者報導。台灣雖以「對外國人最友善」自豪，但這份自由環境讓外國人能順利推進其關心的環保、勞權等議題，結果卻可能被國際輿論或政府轉化為制裁工具。

翁履中直言，「今天是捷安特，明天可能是半導體碳排放，後天可能換成其他產業的勞動制度。」為何外籍記者不選擇政治體制不穩定、資訊封閉的地區深入調查？原因正是台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能「舒舒服服地在台灣批判、揭露」。

他並提醒，台灣社會過於重視外籍聲音，甚至喜歡藉由外國人的口批判本土對手，往往將其話語視為「國際觀點」，而忽略自身立場，雖然調查揭露問題本身有其價值，但其帶來的國際衝擊已超出台灣預期，未來恐怕會蔓延至更多產業。

總結來看，捷安特事件既是對台灣外籍勞工制度的警示，也反映出台灣在國際輿論場域的脆弱處境。翁履中呼籲，台灣當然應繼續歡迎外籍人士，但更需要反思，是否過度崇洋媚外，把外籍聲音看得比自己的聲音更重要。