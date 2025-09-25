　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣！翁履中：台灣崇洋媚外恐傷產業

▲▼巨大公司電動單車，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

▲巨大公司電動單車，GIANT捷安特資料畫面，非指遭美國海關暫緩釋放產品。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國海關及邊境保護局（CBP）24日宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，對台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）生產並出口至美國的自行車與零組件下達暫扣令（WRO），禁止相關產品進口。對此，旅美學者翁履中分析，此案不僅凸顯台灣外籍勞工制度長期未解的問題，也暴露國際輿論對台灣產業的潛在威脅。

據了解，這是美國今年僅有的第三起同類案例，先前僅針對中國一間漁業公司及韓國一處鹽場。CBP指出，調查發現巨大存在濫用脆弱勞工、惡劣住宿條件、債務奴役、扣留工資與過度加班等情況，並批評其透過壓低成本造成美國企業蒙受不公平競爭。

捷安特回應表示，公司早在去年即針對外籍勞工制度展開改革，包括由公司支付招聘費用、改善宿舍條件等，並強調將提出請願書，爭取撤銷WRO。捷安特指出，該措施僅影響台灣製造並出口至美國的產品，預估對合併營收影響約4至5%，而美洲市場銷售額去年占比不到9%，其中多數產品來源於越南與中國工廠。經濟部則回應，將會同勞動部協助業者處理。

這起爭議源於國際媒體與非政府組織的調查報導。2024年《世界外交報》揭露，包括捷安特在內的台灣自行車廠外籍移工為取得工作，需支付高額仲介費，金額甚至相當於兩個月薪資。儘管捷安特已承諾分擔部分費用，相關批評聲浪仍持續。非營利組織商業與人權資源中心亦在報告中提出類似指控，使國際關注進一步升高。

▲▼巨大公司電動單車，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

旅美教授翁履中25日分析，此案不僅凸顯台灣外籍勞工制度確實有改進空間，更揭露一個現實：美方決定多半依據在台灣活動的外籍調查記者報導。台灣雖以「對外國人最友善」自豪，但這份自由環境讓外國人能順利推進其關心的環保、勞權等議題，結果卻可能被國際輿論或政府轉化為制裁工具。

翁履中直言，「今天是捷安特，明天可能是半導體碳排放，後天可能換成其他產業的勞動制度。」為何外籍記者不選擇政治體制不穩定、資訊封閉的地區深入調查？原因正是台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能「舒舒服服地在台灣批判、揭露」。

他並提醒，台灣社會過於重視外籍聲音，甚至喜歡藉由外國人的口批判本土對手，往往將其話語視為「國際觀點」，而忽略自身立場，雖然調查揭露問題本身有其價值，但其帶來的國際衝擊已超出台灣預期，未來恐怕會蔓延至更多產業。

總結來看，捷安特事件既是對台灣外籍勞工制度的警示，也反映出台灣在國際輿論場域的脆弱處境。翁履中呼籲，台灣當然應繼續歡迎外籍人士，但更需要反思，是否過度崇洋媚外，把外籍聲音看得比自己的聲音更重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急發聲
快訊／台南鋼鐵加工廠火警「10間廠房」延燒　重機具搶救
劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清
快訊／花蓮災情嚴重　蔣萬安：北市民眾符合條件可領1.5萬元
捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣！學者揭主因：崇洋媚外
馬太鞍溪堰塞湖溢流14死22失聯　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙
全身脫皮還枯瘦發黑　21歲女詭異陳屍家中明解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元　訂位已爆滿

捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣！學者警告：台灣崇洋媚外恐傷產業

「1后戰2王」多魚運動！珍貴畫面首曝光　全程僅耗時110秒

恐怖巧合！南韓靈異YTR拍片　廢棄度假村「驚見遺體」

不只中了基因樂透！117歲人瑞「長壽秘訣」曝光　1食物每天吃3次

日28歲淫師拍「女童內褲照」！變態偷拍群組外洩　成員全是老師

3歲罹血癌！美14歲少女「抗癌11年」病逝　百萬粉絲心碎

賣淫妹密室「陪洗鴛鴦浴」！大馬按摩院暗藏春色　月入200萬

親姊月薪32K購入百萬跑車　男一看手機才知「她真實身分」

腐爛女屍「跪坐」塞冷凍庫20年！　日75歲阿嬤認藏屍：是大女兒

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元　訂位已爆滿

捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣！學者警告：台灣崇洋媚外恐傷產業

「1后戰2王」多魚運動！珍貴畫面首曝光　全程僅耗時110秒

恐怖巧合！南韓靈異YTR拍片　廢棄度假村「驚見遺體」

不只中了基因樂透！117歲人瑞「長壽秘訣」曝光　1食物每天吃3次

日28歲淫師拍「女童內褲照」！變態偷拍群組外洩　成員全是老師

3歲罹血癌！美14歲少女「抗癌11年」病逝　百萬粉絲心碎

賣淫妹密室「陪洗鴛鴦浴」！大馬按摩院暗藏春色　月入200萬

親姊月薪32K購入百萬跑車　男一看手機才知「她真實身分」

腐爛女屍「跪坐」塞冷凍庫20年！　日75歲阿嬤認藏屍：是大女兒

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資：只能盡力而為

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！　柯羅爆騷擾爭議敗部復活

梅西梅開二度率邁阿密國際4比0大勝紐約城　提前鎖定MLS季後賽

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

《角頭－鬥陣欸》成就國片奇蹟　崔浩然出演南霸天「海董」震懾影迷

快訊／台南鋼鐵加工廠火警「10間廠房」延燒　急派重機具馳援搶救

金管會鬆綁　信合社個人、同一關係人信貸授信限額增至200萬元

深夜聽廁所傳出詭異怪聲　他急敲鄰居大門「開門竟是超大咖天后」

蔣萬安挺花蓮災民！　設籍台北受災戶最高可領1萬五千救助金

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

國際熱門新聞

Panasonic萬人大裁員　驚人優離方案曝

丹麥總理道歉！　數千名少女遭強裝避孕器

飛車活春宮　男女後車斗全裸開啪

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

新關稅？美鎖定3類產品啟動國安調查

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

美財長：30%至50%晶片生產轉移他國

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

捷安特遭美暫扣！學者揭主因：台灣崇洋媚外

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

更多熱門

相關新聞

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

美國海關及邊境保護局（CBP）週三宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，將暫扣捷安特在台灣生產的自行車與零組件。這份「暫緩放行令」（WRO）僅針對台灣出貨，不影響捷安特在中國或越南工廠的產品。這是美國今年僅有的第三份同類措施，之前僅針對中國一家漁業公司與韓國一處鹽場。

雲林偶戲節轟動　偶像、天王天后跨界登場

雲林偶戲節轟動　偶像、天王天后跨界登場

日本人逛超商見1狀況：台灣沒有小偷嗎？

日本人逛超商見1狀況：台灣沒有小偷嗎？

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

關鍵字：

巨大機械捷安特自行車外籍勞工台灣

讀者迴響

熱門新聞

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

凱莉和好呱吉了

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

最不尊重別人的三大星座！

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面