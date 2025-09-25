　
社會 社會焦點 保障人權

堰塞湖溢流花蓮砂石廠7人受困　宜蘭消防無人機空投飲用水救援

記者游芳男／宜蘭報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流，洪水挾帶大量土石造成嚴重災情，宜蘭縣消防局於23日迅速投入救援行動，並於24日上午展開關鍵救援任務，以無人機發現數名民眾受困於砂石廠白色屋頂上，並揮手示意急需飲用水及基本物資。救災人員迅速採取行動，利用具備約2公斤載重能力的無人機分批運送飲用水至現場。物資運送分兩次完成，確保7名受困者獲得基本補給，穩定情緒並降低脫水及體力衰竭風險。

▲▼宜蘭消防局以無人機為受困7名民眾空投基本補給，降低受困者脫水及體力衰竭風險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭消防局以無人機為受困7名民眾空投基本補給，降低受困者脫水及體力衰竭風險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

堰塞湖溢流出現災情後，宜蘭縣消防局於23日迅速投入救援行動，並於24日上午展開關鍵救援任務。救災人員在前往災區途中，因道路被洪水淹沒而無法以車輛接近，冒險徒步勘查，但地形及水勢危險重重。為突破困難，消防局出動空拍無人機進行高空搜索，成功定位受困民眾。

24日上午9時，無人機影像顯示，數名民眾受困於砂石廠白色屋頂上，並揮手示意急需飲用水及基本物資。救災人員迅速採取行動，利用具備約2公斤載重能力的無人機分批運送飲用水至現場。物資運送分兩次完成，確保每位受困者獲得基本補給，穩定情緒並降低脫水及體力衰竭風險。在等待後續救援的過程中，此舉為受困者提供了重要支持。

▲▼宜蘭消防局以無人機為受困7名民眾空投基本補給，降低受困者脫水及體力衰竭風險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

內政部空中勤務總隊隨後派遣直昇機進行吊掛救援，成功救出7名受困民眾。宜蘭消防局於25日上午再度派遣第二梯次15名救災人員，持續支援花蓮災區的搜救任務，並根據災情發展彈性調派資源，力求保障民眾生命財產安全。

此次救援行動展現了科技與人力結合的效率，無人機的應用不僅突破地形限制，更為災區民眾提供了即時援助，成為救災的重要利器。

▲▼宜蘭消防局以無人機為受困7名民眾空投基本補給，降低受困者脫水及體力衰竭風險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭消防局以無人機為受困7名民眾空投基本補給，降低受困者脫水及體力衰竭風險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

09/24 全台詐欺最新數據

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖宜蘭縣消防局無人機空投影音

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

