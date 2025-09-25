快訊／2度破局！吳火獅私生女爭百億遺產　吳家律師：調解不成立

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

新光集團創辦人吳火獅離世後驚爆有一名私生女陳子婷，41歲的陳女為了認祖歸宗，與吳家纏訟20年，並在去年獲得最高法院判決勝訴。陳女隨後向士林地院提告，聲請分配吳火獅百億遺產的應繼分，7月24日與吳家6兄姊開庭調解，雖調解沒有共識，但陳麗如表示她有感受到對方誠意，今（25）日再次調解，僅花10幾分鐘結束，吳家律師黃訓章表示，就是調解不成立。

▲陳子婷的母親陳麗如出席調解，第2度調解破局 。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，陳子婷的母親陳麗如2005年前對吳家提告，表示1984年她為吳火獅生下女兒，吳每個月會給她10萬至20萬元不等的生活費，還資助女兒到日本唸書，後來吳過世，她希望女兒能認祖歸宗，但與當時的新光保全董事長李峰遙談判無果，這才決定提告。

不過，當時這場官司陳麗如被判敗訴，雙方私下接觸後，決定由吳家繼續支付生活費，但吳家2011後便未再付款。於是陳子婷在2012年時採「死後認領」方式，對吳家提告。

▲吳家律師黃訓章。（圖／記者黃宥寧攝）

雙方纏訟20年，最終最高法院在去年11月判決陳女勝訴，陳子婷的身分證父親欄也正式填上吳火獅。接著，陳子婷對6名兄姊提告，要求依法規定分配吳火獅百億遺產的應繼分，7月24日與吳家6兄姊開庭調解，雖調解沒有共識，但陳麗如表示她有感受到對方誠意。

今日再次調解，僅花10幾分鐘結束，調解不成立。吳家律師黃訓章表示，就是調解不成立，對方有提出調解的方案，有開一個數字，但是當事人不同意，數字不方便透露。