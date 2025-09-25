預先做很多「預防性撤離要求」　卓榮泰：仍不幸有國人罹難失聯

▲花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖毀光復鄉市區，行政院長卓榮泰昨到馬太鞍溪斷橋邊視察。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區造成嚴重死傷與災情。行政院長卓榮泰今（25日）表示，政府預先做了很多預防性撤離要求，包括撤離計畫、甚至要求做演練，但還是不幸有15位國人同胞不幸罹難。

行政院長卓榮泰下午出席環境部淨零綠領人才培育課程合格證明頒發典禮時說，他昨天一整天都在光復鄉的災區，看到無數的國人同胞在安置中心、在路邊、在他們的家園，街道上都是泥濘，路邊的家園裡面也都是垃圾、落葉還有很多泥沙。

卓榮泰表示，昨天去到光復車站的時候，前方就是馬太鞍溪斷橋處洪水已經又過來了，所有的對向車輛都往回走，所以警察把視察團攔阻下來不能再往前進。但是因為好幾位部長跟他一起，他們是要到斷橋處看看未來怎麼修復，當得知交通部陳世凱部長跟隨同人員已經在斷橋處，他們就跟部長研究，減少車隊人員還是往斷橋處走。

卓榮泰說，到了斷橋處看到滾滾洪水沿著馬太鞍溪南下，真的能夠想像前一天第一次溢流時候，當地居民在這種狀況底下是有多麼不安。雖然政府預先做了很多預防性撤離要求，包括撤離計畫、甚至要求做演練，但還是不幸有15位國人同胞不幸罹難，目前還有31位失聯中。

卓榮泰表示，在極端氣候底下，人類要跟大自然搏鬥，靠的是雙手、科技，靠的是不斷用心學習、忍耐跟應對。昨天看到的是國人同胞守護家園，今天看到的各位是跟大家一起守護地球，這就是今天要授予大家合格證明的所有綠領人才，對這個世界、對未來最重要的使命感。