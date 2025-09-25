　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖溢流釀災　內政部還原通報時序：21日提供花蓮縣府撤離名單

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區造成嚴重死傷與災情。消防署指出，內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次，民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次。內政部長劉世芳表示，共計1837戶名單，「這些名單其實在21日就已給花蓮縣府與相關單位，希望早日協助疏散、依親或垂直避難等」。

消防署署長蕭煥章說，內政部長劉世芳親自跟花蓮縣長、副縣長、秘書長通聯4次，民政體系通報14次，消防署也傳真了10次的通報，CBS廣播傳訊也通報12次。最重要的是，21日應變中心二級開設後，下午3點指揮官特別邀集陽明交通大學、台大團隊評估堰塞湖的事故會影響多大範圍，同時請花蓮縣府研商，雙方團隊確認受影響區域範圍。

蕭煥章表示，後續應變中心也不斷跟花蓮及受颱風影響的縣市視訊，晚間也召開高風險地區疏散收容會議；21日就歸納出光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮共有1837戶在警戒範圍，並通報地方政府。

蕭煥章說，22日下午3點，院長跟總統特別到應變中心跟花蓮縣、屏東縣、台東縣做視訊通話，提醒颱風的重要性。23日早上4點，氣象署特別在應變中心提報，堰塞湖上游將下豪大雨，水位急速上升，在緊急會議後召集相關部會研商會議，當天5點30分正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6點起包括細胞簡訊，電視、廣播插播等都不斷進行。

劉世芳說，外界關注為何內政部、農業部有不同的疏散撤離標準，農業部7月26日開始監測壩體水量狀況，內政部尊重農業部的專業，樺加沙颱風要來襲時，發現颱風可能在山區降下600到800mm的豪雨，加上這段期間花蓮縣還有2次小地震，還有檢測監視資料發現水位已接近壩頂，經評估可能會有溢流或潰壩等狀況。

劉世芳說，9月初時委託前內政部長李鴻源協助，接著21日下午隨即就開會討論。政府作決策都尊重專業，不論是農業部委託的陽明交大團隊，或內政部委託台大、成大與中興大學的水利、土木與地政等專家，都認為疏散撤離應以最大標準處理。

此外，21日的會議也邀請花蓮縣府團隊一起參加討論，得出馬太鞍溪沿線危險地區集中在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮。因擔心影響範圍與戶數有落差，因此邀國科會NCDR科技中心套繪出1800戶範圍，並將名單提供給花蓮縣單位參考；後來農業部仔細套疊後，發現有37戶被漏掉，因此再加上去。

劉世芳說，因此，共計1837戶名單，「這些名單其實在21日就已給花蓮縣府與相關單位，希望早日協助疏散、依親或垂直避難等」。劉強調，中央或地方都是以保全最多人命為標準，目前災害應變中心持續開設，希望中央與地方政府都能一起努力面對天災考驗。

農業部長陳駿季說，整個災防系統的應變處理部分，縣政府是在處理整個撤離疏散的執行，所以在馬太鞍溪的警戒發現有可能的風險時，會先劃定必須離的風險區。至於什麼時候要開始執行撤離，會依據林保署所發的通報單。

陳駿季指出，21日是發黃色警戒的通報單，是要讓民眾開始準備、自願性撤離；22日開始發布紅色警戒通報單時，縣政府就要開始執行強制撤離，包括依親、撤離到避難所、垂直避難等方式，這都在縣政府原來所擬定的撤離計劃。

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉市區，災民家園重建路遙遙。（圖／記者李毓康攝）

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【日籍人妻生理期想吃納豆】4招不沾手開盒方法！

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

沈伯洋火速協調　12座沐浴車深夜抵災區

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

蔣萬安：設籍台北的花蓮原民可領1萬五千救助金

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

相關新聞

花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成當地嚴重災情，台南市消防局特種搜救大隊於25日上午完成集結，17名特搜人員攜帶4艘船艇、1隻搜救犬、5輛救災車輛及多項專業器材，台南搜救隊下午即投入救援工作，並援1名受困男子脫困送醫。

