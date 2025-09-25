堰塞湖溢流釀災　內政部還原通報時序：21日提供花蓮縣府撤離名單

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區造成嚴重死傷與災情。消防署指出，內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次，民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次。內政部長劉世芳表示，共計1837戶名單，「這些名單其實在21日就已給花蓮縣府與相關單位，希望早日協助疏散、依親或垂直避難等」。

消防署署長蕭煥章說，內政部長劉世芳親自跟花蓮縣長、副縣長、秘書長通聯4次，民政體系通報14次，消防署也傳真了10次的通報，CBS廣播傳訊也通報12次。最重要的是，21日應變中心二級開設後，下午3點指揮官特別邀集陽明交通大學、台大團隊評估堰塞湖的事故會影響多大範圍，同時請花蓮縣府研商，雙方團隊確認受影響區域範圍。

蕭煥章表示，後續應變中心也不斷跟花蓮及受颱風影響的縣市視訊，晚間也召開高風險地區疏散收容會議；21日就歸納出光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮共有1837戶在警戒範圍，並通報地方政府。

蕭煥章說，22日下午3點，院長跟總統特別到應變中心跟花蓮縣、屏東縣、台東縣做視訊通話，提醒颱風的重要性。23日早上4點，氣象署特別在應變中心提報，堰塞湖上游將下豪大雨，水位急速上升，在緊急會議後召集相關部會研商會議，當天5點30分正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6點起包括細胞簡訊，電視、廣播插播等都不斷進行。

劉世芳說，外界關注為何內政部、農業部有不同的疏散撤離標準，農業部7月26日開始監測壩體水量狀況，內政部尊重農業部的專業，樺加沙颱風要來襲時，發現颱風可能在山區降下600到800mm的豪雨，加上這段期間花蓮縣還有2次小地震，還有檢測監視資料發現水位已接近壩頂，經評估可能會有溢流或潰壩等狀況。

劉世芳說，9月初時委託前內政部長李鴻源協助，接著21日下午隨即就開會討論。政府作決策都尊重專業，不論是農業部委託的陽明交大團隊，或內政部委託台大、成大與中興大學的水利、土木與地政等專家，都認為疏散撤離應以最大標準處理。

此外，21日的會議也邀請花蓮縣府團隊一起參加討論，得出馬太鞍溪沿線危險地區集中在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮。因擔心影響範圍與戶數有落差，因此邀國科會NCDR科技中心套繪出1800戶範圍，並將名單提供給花蓮縣單位參考；後來農業部仔細套疊後，發現有37戶被漏掉，因此再加上去。

劉世芳說，因此，共計1837戶名單，「這些名單其實在21日就已給花蓮縣府與相關單位，希望早日協助疏散、依親或垂直避難等」。劉強調，中央或地方都是以保全最多人命為標準，目前災害應變中心持續開設，希望中央與地方政府都能一起努力面對天災考驗。

農業部長陳駿季說，整個災防系統的應變處理部分，縣政府是在處理整個撤離疏散的執行，所以在馬太鞍溪的警戒發現有可能的風險時，會先劃定必須離的風險區。至於什麼時候要開始執行撤離，會依據林保署所發的通報單。

陳駿季指出，21日是發黃色警戒的通報單，是要讓民眾開始準備、自願性撤離；22日開始發布紅色警戒通報單時，縣政府就要開始執行強制撤離，包括依親、撤離到避難所、垂直避難等方式，這都在縣政府原來所擬定的撤離計劃。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉市區，災民家園重建路遙遙。（圖／記者李毓康攝）