地方 地方焦點

嘉義縣社區發展豐沛能量！5社區獲金卓越獎

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部日前公布「114年金卓越社區」選拔結果，嘉義縣表現亮眼，竹崎鄉鹿滿社區、竹崎鄉獅埜與灣橋社區、太保市新埤社區，以及六腳鄉三義社區等五個社區獲獎，創下歷年最佳成績，展現出嘉義縣在推動社區福利服務及多元創新方面的豐沛能量與卓越成果。

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局指出，鹿滿社區早在92年即榮獲績效組獎項，100年更勇奪卓越獎，今年再創佳績，榮獲「銅質卓越獎」，實屬難得；獅埜社區自95年起便在績效組表現優異，此次更突破自我，榮獲「卓越獎」肯定，實至名歸。此外，新埤、灣橋及三義社區亦在績效組中表現出色，彰顯嘉義縣社區發展持續向前、成果斐然。

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，縣府整合「福利社區化推動協會」與「社區培力育成中心」等資源，並攜手經驗豐富的社區幹部與專業社工，長期陪伴社區發展，逐步提升服務能量與整體韌性。此次獲得衛生福利部的高度肯定，不僅是對縣府政策方向的肯定，更是對各社區多年努力的最佳回饋。

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長希望，藉由「金卓越社區」選拔的亮眼成果，未來能吸引更多縣市前來嘉義交流取經，並結合縣府推動的「社區產業扶植計畫」，進一步強化社區自主財源，邁向永續發展。他也鼓勵各鄉鎮市公所積極輔導績優社區申請115年旗艦計畫，帶領更多社區投入福利社區化的行列。

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤則表示，社區理事長、幹部及志工多為無給職，卻長年無怨無悔投入社區服務，其奉獻精神令人敬佩。這些年來，社區培力育成中心從自評表撰寫、書面資料準備，到簡報模擬與正式演練，全程陪伴各社區不斷調整、持續進步，如今終於結出豐碩成果，實屬難能可貴。

▲▼ 衛福部公布114年金卓越社區選拔 嘉義縣5社區獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

獲獎社區及獎項：
竹崎鄉鹿滿社區發展協會榮獲銅質卓越獎
竹崎鄉獅埜社區發展協會榮獲卓越獎
太保市新埤社區發展協會榮獲績效組優等獎
竹崎鄉灣橋社區發展協會榮獲績效組甲等獎
六腳鄉三義社區發展協會榮獲服務及創新獎

