AI訂閱價格戰開打！Google推5美元AI Plus迎戰OpenAI

記者吳立言／綜合報導

Google 正加速推動人工智慧服務普及化，宣布旗下 AI Plus 訂閱計畫正式拓展至超過 40 個國家。新方案以 每月約 5 美元的親民價格，鎖定亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場，與 OpenAI 的 ChatGPT Go 形成正面競爭。

AI Plus 本月初率先於印尼推出，定價為每月 75,000 印尼盾（約 4.5 美元）。Google 指出，多數市場定價約 5 美元，尼泊爾與墨西哥等部分地區還將享有首 6 個月 5 折優惠。

此方案提供 Gemini 2.5 Pro 模型存取權限，並整合 Flow 與 Veo3 Fast 等圖像與影音生成工具。用戶還能使用加強版的 NotebookLM 研究助理，在 Gmail、Docs、Sheets 中啟用 AI 功能，並獲得 200GB 雲端儲存空間。

值得注意的是，就在前一日，OpenAI 宣布 ChatGPT Go 訂閱方案已擴展至印尼，價格低於 5 美元。不同於 Google，OpenAI 的低價服務首發於印度市場，印度並未出現在此次 Google 名單中。

目前 Google 與 OpenAI 的標準訂閱方案皆為每月 20 美元。觀察人士認為，兩大巨頭藉由 差異化定價策略搶攻新興市場，反映出 AI 服務商對全球用戶增長的高度需求。

Google 在聲明中並未公布進一步名單，但公司主管曾提及，AI Plus 訂閱「未來預計將拓展至更多國家」，顯示官方仍有持續擴張的規劃。