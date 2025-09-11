台灣「盲眼算命吳師傅」片瘋傳！　受天宮電話被打爆8字回應

記者葉國吏／綜合報導

南投名間鄉「松柏嶺受天宮」最近接到不少詢問電話，原因是抖音影片將該宮與「台灣盲眼算命吳師傅」連結，引發大量民眾去電詢問。對此廟方出面澄清直言「抖音一響，父母白養」，表示從未授權任何人或平台進行算命業務，同時提醒民眾小心詐騙，保持網路識讀能力。

▲抖音影片「台灣盲眼吳師傅」。（圖／翻攝抖音）

事情源於抖音影片使用了受天宮的照片，並試圖將其與「台灣盲眼算命吳師傅」拉上關係。該影片吸引大量網友留言，甚至誘導使用者私訊進行線上聯絡。受天宮擔心民眾因此受騙，透過官方臉書粉專緊急聲明，廟方沒有任何算命相關合作，更未授權任何帳號提供諮詢服務。

受天宮小編引用網路流行語「抖音一響，父母白養」告誡民眾不要輕信片面之詞，以免讓時間與金錢付諸流水。此外，小編還特別指出影片中的浮水印「相信科學拒絕迷信」，這是中國平台因應無神論的常見標語，網友應多留意其背後訊息。

▲受天宮出面澄清沒有吳師傅。（圖／攝松柏嶺受天宮官網）

廟方也進一步呼籲網友提高警覺，注意影片中使用「視頻」等中國用語，並謹慎面對留言中的私訊邀約，避免落入詐騙陷阱。受天宮再次強調，該宮專注於宗教活動，9月27日、28日將配合白沙屯媽祖遶境祈福，與玄天上帝及九天玄女娘娘共同為南投市祈願平安。