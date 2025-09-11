　
台灣「盲眼算命吳師傅」片瘋傳！　受天宮電話被打爆8字回應

記者葉國吏／綜合報導　

南投名間鄉「松柏嶺受天宮」最近接到不少詢問電話，原因是抖音影片將該宮與「台灣盲眼算命吳師傅」連結，引發大量民眾去電詢問。對此廟方出面澄清直言「抖音一響，父母白養」，表示從未授權任何人或平台進行算命業務，同時提醒民眾小心詐騙，保持網路識讀能力。

▲▼抖音影片「台灣盲眼吳師傅」。（圖／翻攝抖音）

▲抖音影片「台灣盲眼吳師傅」。（圖／翻攝抖音）

事情源於抖音影片使用了受天宮的照片，並試圖將其與「台灣盲眼算命吳師傅」拉上關係。該影片吸引大量網友留言，甚至誘導使用者私訊進行線上聯絡。受天宮擔心民眾因此受騙，透過官方臉書粉專緊急聲明，廟方沒有任何算命相關合作，更未授權任何帳號提供諮詢服務。

受天宮小編引用網路流行語「抖音一響，父母白養」告誡民眾不要輕信片面之詞，以免讓時間與金錢付諸流水。此外，小編還特別指出影片中的浮水印「相信科學拒絕迷信」，這是中國平台因應無神論的常見標語，網友應多留意其背後訊息。

▲▼受天宮出面澄清沒有吳師傅。（圖／攝松柏嶺受天宮官網）

▲受天宮出面澄清沒有吳師傅。（圖／攝松柏嶺受天宮官網）

廟方也進一步呼籲網友提高警覺，注意影片中使用「視頻」等中國用語，並謹慎面對留言中的私訊邀約，避免落入詐騙陷阱。受天宮再次強調，該宮專注於宗教活動，9月27日、28日將配合白沙屯媽祖遶境祈福，與玄天上帝及九天玄女娘娘共同為南投市祈願平安。

09/09 全台詐欺最新數據

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

白沙屯媽祖200年來首度進入南投，並駐駕名間受天宮，不僅再創歷史，也使得受天宮聲名更盛。不過，受天宮近日決定拆除一座超過60年的石雕牌樓，原因是牌樓老舊斑駁，加上歷經多次地震，結構已經受損，預計19日開始動工拆除，讓當地居民備感不捨，紛紛趕來拍照，留下最後回憶。

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

受天宮

