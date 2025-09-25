不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。內政部透過粉專表示，其實「垂直避難」並非新創的方法，發生水災時，民眾可採取3種避難方式，其一就是「至高處垂直避難」，以爭取時間、保全性命。

內政部在臉書粉專上發文表示，花蓮馬太鞍溪周遭仍需要保持警戒，雖然堰塞湖溢流已經趨緩，但溪流常態性水流仍在，如果天候有變化，任何一刻都不能掉以輕心。

內政部接著提到，關於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，有誤傳「垂直避難」是臨時的新方法，但實際上，此非為新創。發生水災時，民眾可以採取3種水災避難方式，首先是依親避難，即投靠親友，暫時安置；再來是前往避難收容處所，即到指定安全地點；最後則是至高處垂直避難，就近往高樓層或高地移動。

什麼時候會採取垂直避難的方式？內政部指出，「當短時間內無法水平撤離時，往高處、往樓層上層避難，往往就是爭取時間、保全性命的關鍵」，聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫、花蓮縣水災保全計畫中，都有列出這些避難原則。

內政部最後也呼籲，「請大家繼續遵循官方訊息，遠離危險，選擇最安全的避難方式，給自己與家人多一份保障」。