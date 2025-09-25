　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府） 

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。內政部透過粉專表示，其實「垂直避難」並非新創的方法，發生水災時，民眾可採取3種避難方式，其一就是「至高處垂直避難」，以爭取時間、保全性命。

內政部在臉書粉專上發文表示，花蓮馬太鞍溪周遭仍需要保持警戒，雖然堰塞湖溢流已經趨緩，但溪流常態性水流仍在，如果天候有變化，任何一刻都不能掉以輕心。

內政部接著提到，關於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，有誤傳「垂直避難」是臨時的新方法，但實際上，此非為新創。發生水災時，民眾可以採取3種水災避難方式，首先是依親避難，即投靠親友，暫時安置；再來是前往避難收容處所，即到指定安全地點；最後則是至高處垂直避難，就近往高樓層或高地移動。

什麼時候會採取垂直避難的方式？內政部指出，「當短時間內無法水平撤離時，往高處、往樓層上層避難，往往就是爭取時間、保全性命的關鍵」，聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫、花蓮縣水災保全計畫中，都有列出這些避難原則。

內政部最後也呼籲，「請大家繼續遵循官方訊息，遠離危險，選擇最安全的避難方式，給自己與家人多一份保障」。

09/24 全台詐欺最新數據

蔣萬安再派重機具、43名救災員進駐花蓮

蔣萬安再派重機具、43名救災員進駐花蓮

因颱風環流帶來的豪大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日達到滿水位後壩頂溢流，形成兩波洪峰全向下傾瀉，位於下游的光復市區宛如遭海嘯侵襲般受到重創，市區道路不僅全泡在泥流之中，還有大量泥濘堆積。台北市長蔣萬安今（25日）表示，北市府持續加派人力與物資支援，展現「台北與花蓮站在一起」的決心；他並宣布個人捐出一個月所得，盡一份心力協助災民早日重建。

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

堰塞湖溢流死傷慘重！日相、議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

堰塞湖溢流死傷慘重！日相、議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

堰塞湖溢流死傷嚴重　卓榮泰：死者多發生在一樓必須查清原因

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

