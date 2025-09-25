快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐



▲統一發票7、8月獎號出爐。 （圖／社群中心製）

記者周偉承／綜合報導

7、8月統一發票開獎囉！這期千萬特別獎號碼是「53960536」，千萬獎金幸運兒是你嗎？財政部提醒，今年5-6月期統一發票發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。

財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲幸運兒趕快現身領獎！



5-6月期統一發票兌領期限至11月5日止，未兌領清冊如下：



1000萬元：4張，獎號「47406327」

1、7-ELEVEN｜飲品等，20元

新北市永和區福和路121號1、2樓

2、順發3C量販｜物品，150元

台中市北屯區北屯路145號1-2樓

3、振宇五金｜物品，58元

台中市北區中清路1段790號

4、全家Family Mart｜飲品，45元

台南市後壁區新厝72號



200萬元：3張，獎號「05579058」

1、美觀園｜食品等，750元

台北市萬華區峨眉街47號1至3樓

2、7-ELEVEN｜食品等，共75元

新北市新店區北新路3段205-1號

3、101文具天堂｜物品，30元

台南市南區金華路2段209、211、213號

100萬元：4張

1、全聯福利中心｜食品等，共639元

新竹市東區藝術路7、9號

2、7-ELEVEN｜飲品，15元

桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓

3、Uber Eats｜外送費等，共18元

新北市五股區五權五路27號3樓

4、Uber Eats｜外送費等，共17元

新北市五股區五權五路27號3樓

此外，財政部先前也公布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，增開70萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾善用載具儲存發票，增加中獎機會！