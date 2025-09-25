　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

▲▼統一發票114年7、8月。（圖／記者周偉承製）
▲統一發票7、8月獎號出爐。　（圖／社群中心製）

記者周偉承／綜合報導

7、8月統一發票開獎囉！這期千萬特別獎號碼是「53960536」，千萬獎金幸運兒是你嗎？財政部提醒，今年5-6月期統一發票發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。

財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲幸運兒趕快現身領獎！

5-6月期統一發票兌領期限至11月5日止，未兌領清冊如下：

1000萬元：4張，獎號「47406327」
1、7-ELEVEN｜飲品等，20元
新北市永和區福和路121號1、2樓

2、順發3C量販｜物品，150元
台中市北屯區北屯路145號1-2樓

[廣告]請繼續往下閱讀...

3、振宇五金｜物品，58元
台中市北區中清路1段790號

4、全家Family Mart｜飲品，45元
台南市後壁區新厝72號

200萬元：3張，獎號「05579058」
1、美觀園｜食品等，750元
台北市萬華區峨眉街47號1至3樓

2、7-ELEVEN｜食品等，共75元
新北市新店區北新路3段205-1號

3、101文具天堂｜物品，30元
台南市南區金華路2段209、211、213號

100萬元：4張
1、全聯福利中心｜食品等，共639元
新竹市東區藝術路7、9號

2、7-ELEVEN｜飲品，15元
桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓

3、Uber Eats｜外送費等，共18元
新北市五股區五權五路27號3樓

4、Uber Eats｜外送費等，共17元
新北市五股區五權五路27號3樓

此外，財政部先前也公布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，增開70萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾善用載具儲存發票，增加中獎機會！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

羅智強台南支持大會開跑　藍營議員、黨員400人齊聚力挺

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

生活熱門新聞

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

花蓮縣政府闢謠！網怒灌爆：這是重點嗎

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」！他批觀感差

花蓮縣府「賑災專戶」公告　徐榛蔚黑歷史反被挖

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

三颱最新路徑曝！　今起6天酷熱38℃

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

更多熱門

相關新聞

235萬人注意！手機報稅最高獎金5萬元今抽出　詳細名單後天揭曉

235萬人注意！手機報稅最高獎金5萬元今抽出　詳細名單後天揭曉

235.9萬手機報稅族注意！財政部指出，今年5月申報的113年度綜合所得稅手機申報好康活動持續推進，全國手機報稅抽獎活動已於今（24）日舉行記者會進行公開抽獎，在律師見證下，以電腦隨機抽出頭獎5萬元獎金1名等獎項，中獎名單將於9月26日下午4時透過社群平台及官網公布。

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

存1000萬「一度剩3位數」原因曝！全場吵翻

存1000萬「一度剩3位數」原因曝！全場吵翻

強化豬肉供應鏈　花蓮斥千萬投資場域及冷鏈強化

強化豬肉供應鏈　花蓮斥千萬投資場域及冷鏈強化

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

關鍵字：

統一發票獎金千萬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面