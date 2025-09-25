內部群組訊息遭外流會抓內鬼？　民進黨團：萬事莫如救災急

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團群組內部討論流出，綠委王定宇在群組提到，光復鄉罹難者位置全在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮縣政府落實執行不力難辭其咎，並標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇等，建議可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員反擊，而綠委林淑芬、李坤城、林楚茵、蔡易餘等都有進行回應，並提出想法。相關訊息被外流後引發外界熱議，在野黨痛批，用天災人命搞鬥爭、吃人血饅頭，而王定宇也在訊息被外流後退出群組。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，遺憾發生這種事，但眼前最重要的事是救災，對任何究責、追查，萬事莫如救災急。

民進黨團今日上午召開「輿情回應」記者會，媒體關心，黨團內部群組政治攻防對話被截圖外流，是否有在抓內鬼？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，像這種社群媒體、Line群組，對任何的團體來講，都是一個內部的自由討論空間，大家都非常珍惜，因此發生這樣的事情，我們都覺得非常遺憾。

鍾佳濱說，雖然這不是第一次發生，但希望這樣的群組裡可以有自由討論的空間，大家要珍惜，我們也會努力的讓它恢復、讓黨團成員可以珍惜這樣的內容。

鍾佳濱強調，眼前最重要的事情應該是救災，所以對於任何的究責、追查，我們覺得萬事莫如救災急。