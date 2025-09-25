綠黨團訊息遭外流　王定宇否認退群前喊「一群叛徒」：沒寫那句話

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨團內部群組討論遭外流，綠委王定宇要求政院釋出澄清且具殺傷力消息，相關訊息被外流後，王定宇退群。對此，王定宇今（25日）還原原意，強調所謂殺傷力其實不叫殺傷力，「我們在討論的是只有真相，真實讓民眾知道，那讓民眾在這事件裡面看到發生什麼事情，這才是重點。其他都小事情不重要」。至於退群前是否有說「一群叛徒」？王定宇強調，「我沒有寫這個字，所以你去查一下，我沒有寫那句話」。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者鄭毓齡攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。而王定宇也在24日傍晚不滿退出黨團群組。

針對所謂釋放殺傷力的消息，王定宇今（25日）受訪時感嘆地說，「十多條人命」，搜救地圖通通在撤離區域，不管是農業部或消防署都發出9次以上，要求地方政府妥善處理、撤離，如果能夠撤離，這些人的親人不會這麼難過。該堰塞湖7月就被發現，各單位也都長期監控，這不是黨派問題，內政部甚至找了李鴻源一起合作監控。東華大學也在9月初公布逆流影響範圍並公告在網路上。

王定宇質疑，9月21日時，連續超過9次以上的要求撤離為什麼不做？所以所謂的殺傷力，是只有真相才會讓那些造謠、帶風、推卸責任的人感受到殺傷力，而對光復鄉的受苦民眾來講，也只有真相能讓他們知道發生什麼事。到底2個砂石場缺口從何而來？為何多次要求撤離時沒有人通知他？縣長在國外，在地的急著找人推卸責任，這個不好，所以把真相說出來，為什麼能免於損傷的十多條人命要付出這麼慘痛的代價？這叫真相。

針對蔡易餘在群組表示，「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人，怎麼通報應該撤離不再多次一點⋯⋯」。王定宇認為，每個人都有不同意見表達，但基礎事實是，中央到底有沒有根據撞況要求撤離高達9次？颱風也非突然來的，是預知的颱風要來，為什麼主責者不在？主責人不在沒關係，不苛責，但大家為什麼急著要推卸、沒做事的人去罵做事的人？這個叫真相。

王定宇也說，所謂殺傷力其實不叫殺傷力，「我們在討論的是只有真相，真實讓民眾知道，那讓民眾在這事件裡面看到發生什麼事情，這才是重點。其他都小事情不重要」；且堰塞湖還在那，如果怠忽職守導致人命損傷的洞不補上，可能會導致更多損傷，「所以我覺得這不叫究責，而是到底發生什麼事情，讓受災的災民知道」，才是真正在乎花蓮受災民的權益與安全，把洞補上才是最重要得，其他政治攻防不用去考慮，其他都是小事。

媒體關心，因為黨團洩漏消息不是第一次，會想找到群組的內鬼？王定宇僅說，「那個我不曉得，讓他們去處理，謝謝」。至於網傳退群前曾說「一群叛徒」，叛徒是誰？王定宇表示，「我沒有寫這個字，所以你去查一下，我沒有寫那句話」，現在最重要的是花蓮受災戶，為何政府沒有執行撤離，這才是重點。怠忽職守的人可以出國，但住在那的人要付出代價，把洞補起來才是重點。媒體追問，什麼事這麼生氣要退群？王定宇僅說謝謝。