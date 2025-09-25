　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內部訊息外流非首次發生！　鍾佳濱：抓戰犯大可不必

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio提供）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團內部群組討論遭外流，當事人、綠委王定宇憤而退群。民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，像這種私下談話本來就不適合公開，有時有些情緒。他也坦言，從他2016年擔任立委以來，這件事（內部訊息外流）不是第一次發生，接下來大家需要心理復原、重拾信任，現在大家很計較，抓戰犯、洩密者，以他個人處世原則，大可不必。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。而王定宇也在約傍晚5時40分不滿退出黨團群組。

民進黨團幹事長鍾佳濱今日上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚問到，民進黨團內部討論昨日被外流，而王定宇憤而退群，是誰截圖的現在知道了嗎？

鍾佳濱表示，私下聊天談話不見得是事實，只是描述時會夾雜情緒，所以不見得適合讓外界知道，就像他到家跟太太討論辦公室發生的事、彼此抱怨同事等，難道這種事可以讓人家公布出去？且紓解情緒時有時講的內容會比較誇大，不見得是真實內心認定。

「像這種私下的談話，本來就不適合公開」，鍾佳濱認為，因此在網路上這也是種禮貌、倫理，如果要讓大家願意在內部群組沒有壓力敞開心胸討論事情，本來黨團內部群組就是這樣，但很不幸這件事發生。

鍾佳濱相信，不只民進黨團發生，很多社群都會有，他從2016年擔任立委以來，這件事就發生不只一次，以前也有過黨團內部會議被媒體寫出去。最好的方式是不要做任意人身攻擊或批評，但有些人會覺得「那我就乾脆不講了」，導致群組變成只有少數幾個人在發言。

鍾佳濱認為，這件事需要大家心理復原，如何重拾信任，現在大家很計較，抓戰犯、洩密者，以他個人處世原則，大可不必，因為你不可能做到滴水不漏，且當你開始想要找出「是誰洩漏出去」時，就會開始對群組夥伴產生不信任，這是不好的事。

鍾佳濱說，「我們是基於信任，才會打開心胸來談事情」，但裡面又有人不遵守這樣的默契，「老實說他自己的壓力更大，因為他現在很怕被查出來」，因為這樣把群組情緒不好不見得是好事，他也很遺憾發生這種事情。他強調，討論過程中有時會有些情緒，不代表就事討論過程中當事人的真實認知或感受。

鍾佳濱也說，他畢竟只是黨團三長之一，必須跟其他人討論並取得黨團共識，他現在是幹部，不能因為自己覺得沒有關係就算了，他不能是這個態度，必須對大家負責。

黃暐瀚好奇，王定宇退群後還有人講話嗎？鍾佳濱認為，現在是「假設別人會知道」所以講話方法會不一樣，但群組還是會交換訊息，如果他真的很在意，生氣就不講了，因此現在群組是51個人在玻璃出窗內互動，大家知道櫥窗外有人在看，但這時還是要做（討論）。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨團內部群組討論遭外流，綠委王定宇要求政院釋出澄清且具殺傷力消息，相關訊息被外流後，王定宇退群。對此，王定宇今（25日）還原原意，強調所謂殺傷力其實不叫殺傷力，「我們在討論的是只有真相，真實讓民眾知道，那讓民眾在這事件裡面看到發生什麼事情，這才是重點。其他都小事情不重要」。至於退群前是否有說「一群叛徒」？王定宇強調，「我沒有寫這個字，所以你去查一下，我沒有寫那句話」。

