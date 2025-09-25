馬太鞍溪水灌阿陶莫部落！5分鐘淹2.1公尺高　電線桿全倒如末日

記者劉人豪／花蓮報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。花蓮光復鄉阿陶莫部落位於馬太鞍溪的急彎處，當天水勢太大，五分鐘內就把部落淹沒，目前房屋沖垮，屋內堆積滿樹木，電線桿也全倒，沒水沒電等待救援。

▲阿陶莫部落居民說，水來的時候大概有這麼高。（圖／攝影中心攝，下同）

居民指出，當天水開始流進來，五分鐘就到這邊，老人家的衣服跟藥都沒有拿，忙著逃命，當天跑到二樓躲，可是因為沒有辦法預測水會不會再上升，當下又從二樓破窗然後跑出去，跑到隔壁的頂樓去避難，因為當天那個洪水真的太大了，水淹高達2米1。

居民表示，阿陶莫部落位於馬太鞍溪的急彎處，所以當洪水下來的時候沒有辦法下去，就直接越堤過來，越堤過來就直接衝擊部落這個社區，所以當天那個洪水是真的是像有點像海嘯這樣子，一直來一直來，而且每一波來的高度都越來越高，老人家昨天就是有緊急跟一些地方的民意代表聯絡，先把老人家送到比較安全的地方，然後在那邊等醫療團隊送藥過來。

居民說，已經第三天，都發霉發臭了，但感覺都沒人關心，是一個被遺忘的部落，屋內堆積滿樹木，電線桿也全倒，沒水沒電等待救援，部落缺乏人力和機具進行災後清理，留下的多是老人，因此迫切需要人力支援和大型機具，來協助清理災後的家園。