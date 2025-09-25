今天晚間4地水氣增　教師節連假留意零星雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

博羅依颱風未來將通過菲律賓南方，對台灣沒有直接影響，但明天晚間起要留意長浪。今晚起基隆北海岸、東半部、恆春及大台北東側有局部短暫降雨，教師節連假各地晴到多雲，僅東半部有零星降雨，午後山區及南部近山區平地有雷陣雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周天氣單純，受太平洋高壓影響，環境偏東風至東南風，東半部及恆春半島不定時有短暫降雨，山區也有午後短暫雷陣雨。

他指出，目前西北太平洋有3個熱帶系統，樺加沙颱風昨晚登陸中國，預計今天減弱為熱帶性低氣壓；日本東南方海面的浣熊颱風，未來1、2天將滯留，後續往東北方遠離；菲律賓東方的博羅依颱風未來往西北西通過菲律賓南方，再進入南海，對台灣沒有直接影響，但明天晚間起會帶來長浪。

▲教師節連假天氣。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，今天台灣東方海面有零星對流移入，台東及恆春半島有零星短暫降雨，其他地區晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，今晚到明天東邊水氣變多，基隆北海岸、東半部、恆春及大台北東側有局部短暫降雨，其他地區晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周六起水氣減少，環境偏東風至東南風，東半部及恆春有零星短暫降雨，午後山區及南部近山區平地有雷陣雨。

溫度方面，葉致均表示，西半部受東風背風影響，高溫都有34、35度，東半部及外島也有31至33度，大台北、桃園地區及中南部近山區更有35至36度高溫。

他也提醒，今、明天北海岸、恆春及金門有較強陣風，今天南部沿海及恆春有長浪發生，明晚到下周一基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春也有長浪。此外，過去一段時間花東及高屏山區有顯著降雨，土石含水量高，非必要勿進入山區活動。

