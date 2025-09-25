　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天晚間4地水氣增　教師節連假留意零星雨

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

博羅依颱風未來將通過菲律賓南方，對台灣沒有直接影響，但明天晚間起要留意長浪。今晚起基隆北海岸、東半部、恆春及大台北東側有局部短暫降雨，教師節連假各地晴到多雲，僅東半部有零星降雨，午後山區及南部近山區平地有雷陣雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周天氣單純，受太平洋高壓影響，環境偏東風至東南風，東半部及恆春半島不定時有短暫降雨，山區也有午後短暫雷陣雨。

他指出，目前西北太平洋有3個熱帶系統，樺加沙颱風昨晚登陸中國，預計今天減弱為熱帶性低氣壓；日本東南方海面的浣熊颱風，未來1、2天將滯留，後續往東北方遠離；菲律賓東方的博羅依颱風未來往西北西通過菲律賓南方，再進入南海，對台灣沒有直接影響，但明天晚間起會帶來長浪。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲教師節連假天氣。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，今天台灣東方海面有零星對流移入，台東及恆春半島有零星短暫降雨，其他地區晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，今晚到明天東邊水氣變多，基隆北海岸、東半部、恆春及大台北東側有局部短暫降雨，其他地區晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周六起水氣減少，環境偏東風至東南風，東半部及恆春有零星短暫降雨，午後山區及南部近山區平地有雷陣雨。

溫度方面，葉致均表示，西半部受東風背風影響，高溫都有34、35度，東半部及外島也有31至33度，大台北、桃園地區及中南部近山區更有35至36度高溫。

他也提醒，今、明天北海岸、恆春及金門有較強陣風，今天南部沿海及恆春有長浪發生，明晚到下周一基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春也有長浪。此外，過去一段時間花東及高屏山區有顯著降雨，土石含水量高，非必要勿進入山區活動。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

明天全台轉乾　周五東半部雨勢再增加

明天全台轉乾　周五東半部雨勢再增加

明天雨勢明顯趨緩，各地多雲到晴，東南部、恆春半島不定時有局部短暫雨。周五、周六東半部水氣增加，午後山區也有雷陣雨。下周日至周三太平洋高壓西伸，午後各地雷雨明顯，東半部及恆春半島也不定時有零星短暫雨。

花東、屏東雨勢午後趨緩　氣象署將解除豪雨加強作業

花東、屏東雨勢午後趨緩　氣象署將解除豪雨加強作業

馬太鞍溪橋完工將滿6年慘遭沖毀　公路局晚間再封花蓮大橋

馬太鞍溪橋完工將滿6年慘遭沖毀　公路局晚間再封花蓮大橋

快訊／樺加沙海上颱風警報20:30解除　明天2地仍有豪雨

快訊／樺加沙海上颱風警報20:30解除　明天2地仍有豪雨

馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局急邀專家擬訂搶修策略

馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局急邀專家擬訂搶修策略

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

